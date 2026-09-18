嘉義縣成立全台首個「壯農協會」 45歲以上農民組團拚通路

嘉義縣成立全台第一個「壯農協會」，旭嶺農場負責人莊詠傑擔任創會理事長，今天舉辦第一屆會員大會暨成立大會，縣長翁章梁、立委蔡易餘、立委陳冠廷等人參加揭牌儀式，鼓勵45歲以上壯齡農民加入，分享農業經驗、團結拓展通路，讓嘉義農業發展更加茁壯。

莊詠傑說，嘉縣壯農協會成員大多是青農聯誼會卸任分會長，大家一起跨越45歲年齡線，無法再繼續續會，雖然體力較弱，但是腦袋還很靈活，而且情感上不甘寂寞，希望一起做一件大事，成立全台第一個壯農協會，45歲至100歲農民都可以加入，超過65歲就當作終身顧問。

莊詠傑也說，雖然農民是看天吃飯，但是大家都不會畏懼天氣，去年面臨颱風及淹水災情，溫室被吹垮，損失慘重，當下可能會感到很難過，但下一刻就重整旗鼓，面對問題、逐步解決，不論外在環境如何危險，只要政府資源和務農夥伴還在，他就不會輕言放棄。

農糧署南區分署長賴明陽說，壯農在生產、銷售方面都有經驗，最重要的就是經驗傳承，現在農業面臨氣候變遷、人口老化、勞動力不足、成本上漲等問題，個人單打獨鬥很困難，需要團結合作，集合生力軍形成一股力量，希望壯農協會成為經驗傳承及合作交流平台。

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜說，現在務農人口逐漸減少，每一個人都相當珍貴，壯農累積多年產銷經驗，需要大家繼續扛起責任，嘉義縣成立全台第一個壯農協會，象徵嘉義農業「智囊團」，希望青農、壯農共好，農會是農民最強底氣，將持續推動健全農業產銷環境。

縣長翁章梁說，每個人都要吃飯，農業不可能變成夕陽產業，現在從農人口愈來愈少，需要成立協會輔導支持農民，壯農協會成員從青農邁入壯農年紀，已進入穩定從農階段，是農業重要從業人員，希望能夠傳承經驗，以老學長身分輔導青農，繼續為農業發展貢獻心力。

立委蔡易餘說，農業本質離不開商業活動，生產後面臨銷售問題，包括通路、成本、產品保存等環節，他認為「穩定通路、降低成本，提高農業韌性」是最重要的，壯農經驗豐富，也知道怎麼打團體戰，他會持續汲取意見，促進嘉義優鮮升級，提升售後服務，爭取更多通路。

嘉義縣成立全台第一個壯農協會，旭嶺農場負責人莊詠傑擔任創會理事長。記者黃于凡／攝影