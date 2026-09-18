台南城西焚化爐收費太便宜？環保局要調漲了市庫年增一億收入

台南市城西焚化廠更新爐完工後，可望加速去化暫置垃圾，但市議員林燕祝指出，台南焚化廠收費標準偏低，尤其一般高熱值事業廢棄物收費一度僅為鄰近嘉義市一半，恐成為外縣市垃圾進場誘因，要求市府調高收費。環保局表示，已分階段調整費率，第二階段正在辦理，預估調整完成後每年可增加約1億元市庫收入。

環保局表示，因焚化處理操作、人事等成本持續增加，加上台南現行收費標準較部分鄰近縣市偏低，可能形成跨縣市廢棄物運送誘因，增加城西焚化廠進場垃圾量及調度壓力，因此採分階段調整策略，讓費率合理反映實際處理成本，同時維持焚化處理量能。

第一階段調整已於2025年7月1日實施，一般事業廢棄物每公噸由2050元調高至3000元，高熱值廢棄物則由3500元調高至6000元。

環保局指出，目前正辦理第二階段調整，規劃一般事業廢棄物每公噸由3000元再調高至3600元，高熱值廢棄物則由6000元調高至6700元。全案調整完成後，預估每年可增加約1億元市庫收入。

環保局強調，調整費率主要是合理反映焚化處理成本、平衡區域收費水準，並降低跨縣市垃圾大量進場的誘因，以維持城西焚化廠穩定運作及整體垃圾處理量能，增加財政收益並非唯一考量。

環保局表示，目前第二階段費率調整方案仍在法規會審議階段，實際收費標準及正式實施日期，仍待法定程序完成後另行公告。