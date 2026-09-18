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文旦出貨旺季突遭列中國海關名單 雲林嘉東農場澄清：事情完全不知情

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
嘉東合作農場成立近20年，長期協助農民進行農產品分級、清潔、包裝及外銷作業。圖／嘉東合作農場提供
嘉東合作農場成立近20年，長期協助農民進行農產品分級、清潔、包裝及外銷作業。圖／嘉東合作農場提供

大陸海關總署8月底新增台灣文旦柚包裝場及果園註冊名單，位於雲林縣的「保證責任雲林縣嘉東合作農場」也在其中。嘉東合作農場理事主席呂石安今天發表聲明澄清，農場並未主動提出申請，是在不知情的情況下被列入名單。由於正值文旦包裝、出貨旺季，盼外界勿過度解讀，避免影響農民權益及農場多年建立的國際市場信譽。

嘉東合作農場成立近20年，長期協助農民進行農產品分級、清潔、包裝及外銷作業，依不同市場的檢疫、品質及包裝規範，協助農民完成相關程序，目前合作農民逾千人，其中文旦柚農約200多人，除供應國內市場，也拓展加拿大、新加坡等外銷通路。

呂石安表示，農場出現在大陸海關總署相關名單，他事前完全不知情，消息傳出後接到許多關心電話。農民辛苦一整年，最關心的是農產品能否有穩定市場、順利銷售，農場因此發表聲明，希望釐清相關資料來源及登載程序，避免外界因資訊落差產生誤解，影響後續銷售通路。

呂石安強調，列入註冊名單與實際取得訂單、完成出口是不同層次的事，「此次名單登載不代表農場已取得中國訂單，也不代表已有文旦柚實際銷往中國」。呼籲外界不要做不必要的政治解讀，讓農民權益受到影響。

文旦 海關 雲林

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