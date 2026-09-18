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挺陳幸妤「鍘美藝術節」今晚登場 台南警啟動交管維安

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南市警四分局指出，將於安億橋、安億路口及周邊重要路段部署警力及義交，並依現場車流狀況彈性實施交通疏導、管制及入場人流控管，維護活動周邊交通及民眾安全。圖／讀者提供
台南市警四分局指出，將於安億橋、安億路口及周邊重要路段部署警力及義交，並依現場車流狀況彈性實施交通疏導、管制及入場人流控管，維護活動周邊交通及民眾安全。圖／讀者提供

陳幸妤和趙建銘婚變，民間發起挺陳幸妤的「2026鍘美藝術節」，歷時約一個月籌備，今晚7時起一連5天在台南安平安億停車場登場，開幕首日由古都木偶戲劇團演出包公斬駙馬，並邀台語歌手黃妃演唱，預期吸引大批民眾到場，轄區台南市警四分局嚴陣以待，並啟動交管維安

台南市警四分局指出，因應活動期間人車潮，已於安億橋、安億路口及周邊重要路段部署警力及義交，並依現場車流狀況彈性實施交通疏導、管制及入場人流控管，維護活動周邊交通及民眾安全。

四分局表示，為降低周邊道路車流壓力，呼籲民眾優先搭乘大眾運輸工具前往。搭乘高鐵可由台南站2號出口3號月台轉乘32路公車；搭乘火車可於成功路A站搭乘19路、中山路C站搭乘98路，或於香格里拉飯店站搭乘77路公車，均可於「原住民文化會館」站下車後步行前往會場。

至於自行開車民眾可多加利用運河路、平豐路及港濱歷史公園停車場；騎乘機車民眾則可利用扎哈木原住民公園及安億公園周邊規劃的人行道臨時機車停放區。停車時務必預留行人通行空間，切勿違規停車，以免影響交通及附近居民通行。

四分局強調，活動期間除強化交通疏導及管制外，也將加強會場周邊巡邏，並與主辦單位、志工及協勤民力團隊採複式部署，遇有突發狀況立即通報、處置，預防人潮推擠、衝撞等意外。同時呼籲民眾耐心配合現場交通及人流管制措施。

台南市警四分局表示，為降低周邊道路車流壓力，呼籲民眾優先搭乘大眾運輸工具前往。圖／讀者提供
台南市警四分局表示，為降低周邊道路車流壓力，呼籲民眾優先搭乘大眾運輸工具前往。圖／讀者提供

陳幸妤 維安 藝術節 台南

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