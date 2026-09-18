陪虎尾人走過40年 虎尾廳砸6711萬大改造拚8個月完工

雲林縣虎尾鎮「虎尾廳」啟用40年，長年作為鎮內大型集會及表演場地，設備逐漸老舊，不符現代展演標準，縣府、鎮公所斥資6711萬元改善，今天動工，預計明年中旬完工，將有嶄新設備、500席座位，盼藉此吸引更多藝文團體在虎尾展演。

虎尾廳升級工程今天動工，縣長張麗善、立委張嘉郡及丁學忠、虎尾鎮長林嘉弘、鎮代會主席陳明聖及議員張維心、王鈺齊、陳乙辰等地方民代出席，見證陪伴虎尾鄉親40年的虎尾廳升級啟動。

虎尾廳自民國75年啟用，長年作為學校成果發表、藝文演出、社團活動、公益展演及大型集會場地，張麗善表示，隨著場館使用多年，部分設備逐漸老舊，不符現代展演需求，縣府全力支持鎮公所推動改善，希望提升軟硬體條件，讓鄉親就近享有完善的藝文空間。

林嘉弘表示，虎尾廳升級計畫早在丁學忠擔任鎮長期間便開始規畫，後續持續盤點場館需求、爭取經費，終於促成工程啟動。此次工程總經費6711萬元，除縣府支持外，鎮公所也編列自籌款，感謝縣府、立委及鎮民代表會共同協助。

林嘉弘指出，工程除更新舞台、音響、照明、空調及觀眾席座椅，也將翻新地坪、牆面及天花板，增設無障礙及友善設施，改善1至3樓入口與公共空間，全面提升場館安全、舒適度及展演機能，預計工期8個月。

張嘉郡、丁學忠皆表示，隨著民眾對藝文活動需求增加，表演場館硬體也應與時俱進，期待虎尾廳改善後，能舉辦兒童劇場、民歌演唱等不同類型活動，讓更多藝文演出走進虎尾。

雲林縣虎尾鎮「虎尾廳」啟用40年，長年作為鎮內大型集會及表演場地，設備逐漸老舊，不符現代展演標準，縣府、鎮公所斥資6711萬元改善，今天動工。記者陳雅玲／攝影

雲林縣虎尾鎮「虎尾廳」啟用40年，長年作為鎮內大型集會及表演場地，設備逐漸老舊，不符現代展演標準，縣府、鎮公所斥資6711萬元改善，今天動工。記者陳雅玲／攝影