時代眼淚！台南27年歷史復華夜市 因市地重劃將消失

台南永康區復華夜市營業27年，每周二、五吸引人潮，上百攤美食也是地方居民共同記憶，但因二王市地重劃案，夜市使用土地將納入重劃，現有租約11月30日到期，土地須收回，夜市恐被迫搬遷。管委會近日成立自救會向市府陳情，盼透過專案安置及公平重劃，讓經營27年的夜市得以延續。

市場處表示，復華夜市因二王市地重劃案面臨搬遷，攤商及地方居民都相當不捨。復華夜市陪伴地方27年，市府感謝攤商長期經營，為地方生活及經濟發展所作的貢獻。

市場處指出，復華夜市營業基地涉及地主與管理委員會間的租賃關係，後續是否能繼續營業，並非市府單方面即可決定。若地主與自治會後續能就土地租約達成共識，市場處將協助輔導夜市持續營業。

若雙方協調未果，導致攤商無法在原址繼續營業，市場處表示，市府可協助提供鄰近夜市的空攤資料，供復華夜市自治會與其他夜市洽談攤位承租事宜。