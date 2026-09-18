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台中100碗出爐！93家得碗 老字號、創新美食一次收錄

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台中100碗出爐！93家得碗 老字號、創新美食一次收錄

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
人氣小吃「禾冠宏傳統鵝肉店」。圖／觀旅局提供
人氣小吃「禾冠宏傳統鵝肉店」。圖／觀旅局提供

台中擁有多元豐富的飲食文化，中市府今年首度推出「台中100碗」活動，從舊城到新興街區、從傳統小吃到創新料理，深入挖掘台中在地美食，93家獲肯定，串聯台中獨特的飲食風景。市府盼藉由這份「全台小吃新指南」的影響力，讓更多國內外旅客透過一碗美食認識台中、走進台中。

觀光旅遊局長陳美秀表示，「台中100碗」邀集10位跨領域、跨世代名人擔任評審，每人選出10碗、共100碗在地美食，從不同視角梳理台中的飲食風景。因應當代飲食趨勢與永續理念，每位評審選出的10碗美食中，至少有1碗為蔬食。

本次評審陣容包括蘇打綠何景揚（阿福）、玖壹壹、藝人李易、知名主持人陳鴻、法料主廚黎俞君、大胃王YouTuber吃貨豪豪、型男主廚鄭堅克（詹姆士）、作家劉克襄、美食作家劉書甫及飲食作家盧怡安等。10位評審透過各自的味蕾記憶與生活經驗，選出心目中最值得推薦的台中美食。

獲得肯定的93家店家中，老字號麵館「湖南味」一舉獲得3碗，成為本屆「台中100碗」獲得最多推薦的店家；獲得2碗的5家，包括台中火車站周邊擁有90年歷史的「台中肉員」、有「蔬食界鼎泰豐」美譽的「不葷主義茶餐廳」、台中規模最大且現存最早的江浙餐廳「沁園春」、在地老字號便當店「范記金之園草袋飯總店」，以及人氣小吃「禾冠宏傳統鵝肉店」。

其中，「台中肉員」招牌肉員接連獲得評審劉克襄、盧怡安推薦，各獲1碗肯定，展現經典台中味歷久不衰的魅力。

陳美秀表示，台中擁有全台第二多米其林必比登推介店家，除了榜單上的美食，也希望讓大家看見台中人日常生活中喜愛、樂於與親友分享的味道。因此，這次特別邀請與台中具有深厚連結的名人、美食作家，從自身記憶與口味出發，選出心中最值得推薦的美食，讓旅人走進台中的街巷，吃見這座城市最真實的樣貌。

觀旅局表示，「台中100碗」特別納入蔬食選擇，因應現代人對健康飲食與綠色旅遊的重視，讓旅客來台中不只吃得美味，也能擁有更多元的飲食選擇。透過一碗接一碗的美食推薦，串起台中的城市記憶與生活日常，打造專屬台中的在地美食新指標。

完整名單及店家資訊，可至「台中100碗」官方網站查詢；更多旅遊景點、特色美食及遊程資訊，可下載「大玩台中」APP，探索台中豐富的旅遊景點及特色遊程。

請上「台中100碗」官方網站查看、更多旅遊景點、特色美食及遊程資訊，可下載「大玩台中」APP，探索台中豐富旅遊景點及特色遊程(https://shorturl.at/9axbD；Android：https://shorturl.at/0uKP2 )。

台中現存最早的江浙餐廳「沁園春」，招牌酸辣湯。圖／觀旅局提供
台中現存最早的江浙餐廳「沁園春」，招牌酸辣湯。圖／觀旅局提供

「台中100碗」1碗獲獎店家。圖／觀旅局提供
「台中100碗」1碗獲獎店家。圖／觀旅局提供

2碗以上店家。圖／觀旅局提供
2碗以上店家。圖／觀旅局提供

獲得最高3碗的「湖南味」。圖／觀旅局提供
獲得最高3碗的「湖南味」。圖／觀旅局提供

有「蔬食界鼎泰豐」美譽的「不葷主義茶餐廳」。圖／觀旅局提供
有「蔬食界鼎泰豐」美譽的「不葷主義茶餐廳」。圖／觀旅局提供

台中100碗揭曉，93店家獲獎。圖／觀旅局提供
台中100碗揭曉，93店家獲獎。圖／觀旅局提供

在地老字號便當店「范記金之園草袋飯總店」。圖／觀旅局提供
在地老字號便當店「范記金之園草袋飯總店」。圖／觀旅局提供

獲得肯定的93家店家中，台中火車站附近擁有90年歷史的「台中肉員」。圖／觀旅局提供
獲得肯定的93家店家中，台中火車站附近擁有90年歷史的「台中肉員」。圖／觀旅局提供

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