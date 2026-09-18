中秋烤肉注意！台南夜間10時後禁放煙火 違者最高罰3萬元

中秋四天連假即將到來，民眾團聚賞月烤肉，台南市環保局提醒，晚上10時至隔天早上7時禁止施放爆竹煙火，違者可處3千元至3萬元罰鍰。針對黃金海岸等中秋賞月及煙火施放熱區，市府將加強勸導及主動稽查，呼籲民眾勿以身試法，共同維護安靜宜居的生活環境。

環保局指出，黃金海岸、觀夕平台、林默娘公園及四草大橋周邊，都是中秋期間民眾賞月、施放煙火較集中的地點。為維護周遭環境安寧，環保局每年均會前往各熱區加強宣導及主動稽查，2025年起再聯合警察局、工務局、觀旅局等單位加強勸導。統計2025年中秋連假期間，共勸導超過440件次，較2024年同期增加一倍以上，並開罰17件次。

環保局長許仁澤表示，2026年環境部再修正噪音管制法案件裁罰基準，針對夜間時段，依裁罰基準計算加重裁罰，違者最高可處3萬元罰緩；亂丟垃圾未清理者，依廢棄物清理法規定處1200元至10萬元罰鍰。

市長黃偉哲呼籲，中秋歡聚亦兼顧環保，烤肉後記得熄滅炭火、垃圾分類並帶回處理，並遵守噪音管制規定，晚上10點後勿施放爆竹煙火，共同維護環境安寧。

環保局強調，連假期間環保稽查不打烊，持續維護市民生活安寧。民眾如發現管制時段有人施放爆竹煙火或擴音設施，可立即撥打公害陳情專線0800-066666或06-6572916轉0向環保局通報。