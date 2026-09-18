阿里山山葵納林下經濟林保署新解方 高床栽培補助也將研議

曾是嘉義縣阿里山代表性農產、有「綠色黃金」美譽的山葵，因土地使用限制及生產成本高，面積大幅萎縮。為協助產業復甦，嘉縣立委陳冠廷、蔡易餘日前邀農業部、縣府、阿里山鄉公所及山葵產銷班、合作社與農友協調，針對復育土地、法規及栽培設施等問題逐項盤點尋求解方。

會中達成共識，林保署將優先從「原住民族保留地的林業用地」著手，評估山葵納入林下經濟，研議選定高海拔竹林枯死地或地勢較平緩林地，推動專案示範。未來試辦可行，可望在不破壞森林生態前提下，兼顧造林、護林及農民收益，讓山葵種植有機會取得合法且穩定生產空間。

林保署將同步盤點禁伐補償、造林獎勵等相關制度，尋求林業管理與山葵產業發展的平衡點。除土地問題，山葵生產成本高也是農民復育一大門檻。農糧署表示，將研議山葵高床栽培補助措施，透過設施化、技術化栽培降低農民轉型及初期投入成本，提升生產穩定度，讓山葵產業逐步擺脫對高山特殊環境的高度依賴。

阿里山山葵過去主要栽種高海拔地區，因土地法規限制及生產成本等因素，產業規模逐年縮小。近年地方積極推動產業復育，嘗試將栽培區域往海拔1200至1500公尺的中海拔地區移轉，並結合智慧溫室、育苗及高床栽培等技術，降低環境及生產限制。

農民認為，山葵要重返阿里山，關鍵不只是「種得出來」，更要「合法種、穩定種、賺得到錢」。此次林保署釋出評估納入林下經濟訊息，加上農糧署研議高床栽培補助，若後續試辦及補助政策落地，將成為阿里山山葵從「復育」走向「復興」的重要一步。

2023年阿里山農民成立山葵合作社，從選定組培苗、試驗栽種起步，拓展至加工與品牌建構，藉由山葵產業帶動阿里山特色產業，在原民會資源挹注下已建置2座智能溫室，創造184萬元產值並提供53個就業機會。農糧署透過「山葵育苗溫室建置計畫」協助合作社新建溫室，2025年啟用山葵育苗智能溫室，設施設計兼顧農業專業與環境友善，成為育苗、病蟲害管理與產業推廣的重要基地。

嘉縣立委陳冠廷、蔡易餘日前邀農業部、縣府、阿里山鄉公所及山葵產銷班、合作社與農友協調，針對復育土地、法規及栽培設施等問題逐項盤點尋求解方。圖／截自陳冠廷臉書