快訊

川習會前踩煞車！彭博：美擬延後宣布對中產能過剩關稅

三大台股ADR聯袂勁揚！台股開高一度漲773點衝破47K 聯電爆量吸睛

槍手包圍特斯拉狂轟數十槍！22歲饒舌歌手血濺加油站慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

驚人身高逾210公分 嘉義羅安公廟傳奇文史調查出爐

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市西區民生南路羅安公廟，供奉地方傳奇人物羅安公，擁有全台少見「一廟、一祠、一墓」宗教地景，流傳捨身護庄、濟世救人故事。圖／嘉市文化局提供
嘉義市西區民生南路羅安公廟，供奉地方傳奇人物羅安公，擁有全台少見「一廟、一祠、一墓」宗教地景，流傳捨身護庄、濟世救人故事。圖／嘉市文化局提供

嘉義市西區民生南路羅安公廟，供奉地方傳奇人物羅安公，擁有全台少見「一廟、一祠、一墓」宗教地景，流傳捨身護庄、濟世救人故事。近期參與嘉市西區宗教團體文物普查的研究團隊，從羅安公遺留大腿骨長度推估，其生前身高可能超過210公分，堪稱台灣民間信仰罕見「巨人級守護神」。

市府文化局委託逢甲大學文化資產與文物保存研究中心執行的「114至115年嘉義市西區宗教團體文物普查計畫」資料指出，日治時期

地方人士準備為羅安公建祠，撿骨過程發現其股骨長度接近50公分，由於骨骸過於高大，甚至無法放入一般尺寸的金斗甕。

研究團隊引用東亞裔男性法醫人類學公式「身高＝2.41×股骨長＋91.24公分」推算，若以50公分股骨計算，羅安公身高約達211.74公分；即使考量測量誤差，合理身高範圍仍落在195至210公分之間，顯示其生前體格遠高於一般人。

除驚人的身高外，地方口述歷史也為羅安公增添不少傳奇色彩。相傳他生前孔武有力，能夠單手舉起重達數百斤的石板，因此被視為天生神力的代表人物。在醫療資源不足年代，湖仔內與埤肚一帶居民若罹患疑難雜症，經常前往羅安公廟求取藥籤祈福，逐漸形成羅安公庇佑健康、守護庄民的信仰文化，也流傳不少被認為靈驗的故事。

此外，羅安公也被地方民眾視為尋人找物的守護神。早年農業社會中，若牛隻、羊群或重要物品遺失，不少村民會前往祈求指引，希望透過夢境獲得線索。相關傳說至今仍在地方耆老間廣為流傳。

研究人員表示，羅安公信仰不僅保存地方歷史記憶，也反映早期嘉義聚落居民對英雄人物的集體崇敬。隨著文物普查持續進行，這段融合歷史、信仰與地方文化的故事，也讓更多人認識嘉義在地珍貴的人文資產。羅安公廟位於嘉義市西區獅子里民生南路，至今仍香火鼎盛，成為嘉義地方信仰與歷史文化的見證。

嘉義市西區民生南路羅安公廟，供奉地方傳奇人物羅安公，擁有全台少見「一廟、一祠、一墓」宗教地景，流傳捨身護庄、濟世救人故事。圖／嘉市文化局提供
嘉義市西區民生南路羅安公廟，供奉地方傳奇人物羅安公，擁有全台少見「一廟、一祠、一墓」宗教地景，流傳捨身護庄、濟世救人故事。圖／嘉市文化局提供

嘉義市西區民生南路羅安公廟，供奉地方傳奇人物羅安公，擁有全台少見「一廟、一祠、一墓」宗教地景，流傳捨身護庄、濟世救人故事。圖／嘉市文化局提供
嘉義市西區民生南路羅安公廟，供奉地方傳奇人物羅安公，擁有全台少見「一廟、一祠、一墓」宗教地景，流傳捨身護庄、濟世救人故事。圖／嘉市文化局提供

嘉義市西區民生南路羅安公廟，供奉地方傳奇人物羅安公，擁有全台少見「一廟、一祠、一墓」宗教地景，流傳捨身護庄、濟世救人故事。圖／嘉市文化局提供
嘉義市西區民生南路羅安公廟，供奉地方傳奇人物羅安公，擁有全台少見「一廟、一祠、一墓」宗教地景，流傳捨身護庄、濟世救人故事。圖／嘉市文化局提供

嘉義 身高 文化局 文物 日治時期

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

多倫多163公分華裔女嫁122公分工程師 無懼網友惡言「41公分身高差」婚照爆紅

熱映國片「網紅老爸」嘉市取景拍攝 永和市場麵店東市場掀電影朝聖潮

太武 ON AIR！一座眷村如何持續「播出」新的故事？

跨越一甲子的重逢 美村綜合服務園區正式啟用 六十年臺美記憶化作全齡共享的溫暖日常

相關新聞

驚人身高逾210公分 嘉義羅安公廟傳奇文史調查出爐

嘉義市西區民生南路羅安公廟，供奉地方傳奇人物羅安公，擁有全台少見「一廟、一祠、一墓」宗教地景，流傳捨身護庄、濟世救人故事。近期參與嘉市西區宗教團體文物普查的研究團隊，從羅安公遺留大腿骨長度推估，其生前身高可能超過210公分，堪稱台灣民間信仰罕見「巨人級守護神」。

阿里山山葵納林下經濟林保署新解方 高床栽培補助也將研議

曾是嘉義縣阿里山代表性農產、有「綠色黃金」美譽的山葵，因土地使用限制及生產成本高，面積大幅萎縮。為協助產業復甦，嘉縣立委陳冠廷、蔡易餘日前邀農業部、縣府、阿里山鄉公所及山葵產銷班、合作社與農友協調，針對復育土地、法規及栽培設施等問題逐項盤點尋求解方。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。