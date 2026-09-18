驚人身高逾210公分 嘉義羅安公廟傳奇文史調查出爐

嘉義市西區民生南路羅安公廟，供奉地方傳奇人物羅安公，擁有全台少見「一廟、一祠、一墓」宗教地景，流傳捨身護庄、濟世救人故事。近期參與嘉市西區宗教團體文物普查的研究團隊，從羅安公遺留大腿骨長度推估，其生前身高可能超過210公分，堪稱台灣民間信仰罕見「巨人級守護神」。

市府文化局委託逢甲大學文化資產與文物保存研究中心執行的「114至115年嘉義市西區宗教團體文物普查計畫」資料指出，日治時期

地方人士準備為羅安公建祠，撿骨過程發現其股骨長度接近50公分，由於骨骸過於高大，甚至無法放入一般尺寸的金斗甕。

研究團隊引用東亞裔男性法醫人類學公式「身高＝2.41×股骨長＋91.24公分」推算，若以50公分股骨計算，羅安公身高約達211.74公分；即使考量測量誤差，合理身高範圍仍落在195至210公分之間，顯示其生前體格遠高於一般人。

除驚人的身高外，地方口述歷史也為羅安公增添不少傳奇色彩。相傳他生前孔武有力，能夠單手舉起重達數百斤的石板，因此被視為天生神力的代表人物。在醫療資源不足年代，湖仔內與埤肚一帶居民若罹患疑難雜症，經常前往羅安公廟求取藥籤祈福，逐漸形成羅安公庇佑健康、守護庄民的信仰文化，也流傳不少被認為靈驗的故事。

此外，羅安公也被地方民眾視為尋人找物的守護神。早年農業社會中，若牛隻、羊群或重要物品遺失，不少村民會前往祈求指引，希望透過夢境獲得線索。相關傳說至今仍在地方耆老間廣為流傳。

研究人員表示，羅安公信仰不僅保存地方歷史記憶，也反映早期嘉義聚落居民對英雄人物的集體崇敬。隨著文物普查持續進行，這段融合歷史、信仰與地方文化的故事，也讓更多人認識嘉義在地珍貴的人文資產。羅安公廟位於嘉義市西區獅子里民生南路，至今仍香火鼎盛，成為嘉義地方信仰與歷史文化的見證。

嘉義市西區民生南路羅安公廟，供奉地方傳奇人物羅安公，擁有全台少見「一廟、一祠、一墓」宗教地景，流傳捨身護庄、濟世救人故事。圖／嘉市文化局提供

嘉義市西區民生南路羅安公廟，供奉地方傳奇人物羅安公，擁有全台少見「一廟、一祠、一墓」宗教地景，流傳捨身護庄、濟世救人故事。圖／嘉市文化局提供