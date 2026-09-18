聽新聞
0:00 / 0:00

台南雙警殉職二審 黃偉哲：反對廢死

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市警員凃明誠、曹瑞傑殉職案二審審理中，台南市議員王家貞（左）昨替家屬轉交陳情信及書籍給市長黃偉哲。記者吳淑玲／翻攝
台南市警員凃明誠、曹瑞傑殉職案二審審理中，台南市議員王家貞（左）昨替家屬轉交陳情信及書籍給市長黃偉哲。記者吳淑玲／翻攝

台南市警員凃明誠、曹瑞傑遭外役監逃犯林信吾刺殺殉職，二審審理中，台南市長黃偉哲昨在議會接受議員就此案質詢時表示，他擔任立委以來始終反對廢除死刑，走完法律及救濟程序的死刑，應立即執行。殉職警家屬說，生命安全不該有政黨意識形態。

議員王家貞昨在議會播放凃明誠二姊凃怡婷念陳情信的影片，片中凃怡婷說，黃偉哲是台南人的市長，然後才是民進黨員，市民生命安全不該有任何政黨意識形態妥協空間，市長不能在「廢死」與「嚴懲」爭議中沉默噤聲，請放下黨派包袱，站回市民身邊，不要讓黨意凌駕民意，更不要因政治立場而選擇漠視被害人家屬的眼淚。

凃怡婷說，政治人物任期有限，但留給社會影響極其深遠，請黃偉哲站出來為遇害市民發聲，捍衛這片土地最基本的正義與安全。

王家貞替凃怡婷將陳情信及「與絕望奮鬥」一書轉交黃偉哲，質詢是否支持死刑？黃偉哲表示，他從擔任立委到現在都反廢死，對死刑議題看法並沒有改變，從馬英九、蔡英文總統到現在，相關法律程序都必須被依循，如死刑判決定讞，已走完所有法律、救濟程序，包括非常上訴，他認為應馬上執行。

他說，法律制度對犯罪被害人支持與慰藉仍不足，相較加害者在法律程序可獲法律扶助律師協助辯護等資源，應給受害者及家屬更多補償及慰藉，死刑案件不能只看到加害者的法律權益，也應重視被害者及家屬長期承受的傷痛。

王家貞肯定黃偉哲的答覆，但表示應積極向賴清德總統表達反廢死立場，還給被害人與社會大眾公道。

黃偉哲 廢死 殉職

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

遭兩度輾壓女護理師出殯！肇事男「怕被打」不敢來靈堂遭批：該判死刑

謝典霖涉賄遭聲押藍盼辦案政治中立　綠：尊重司法

台南議員交棒潮！林美燕、曾培雅告別質詢揪黃偉哲穿學士服「畢業」

喬裝偵查 逮雙屍殺手

相關新聞

桃企聯十周年交棒張育美 賴總統低調現身談產業布局

桃園市長張善政昨晚出席桃園企業聯合會十周年慶暨理事長交接典禮，賴清德總統低調現身並致詞，聚焦桃園產業聚落、AI浪潮及全球供應鏈變化，中央與地方同場談產業發展，為企業聯合會邁入下一個10年揭開序幕。

台南雙警殉職二審 黃偉哲：反對廢死

台南市警員凃明誠、曹瑞傑遭外役監逃犯林信吾刺殺殉職，二審審理中，台南市長黃偉哲昨在議會接受議員就此案質詢時表示，他擔任立委以來始終反對廢除死刑，走完法律及救濟程序的死刑，應立即執行。殉職警家屬說，生命安全不該有政黨意識形態。

南國設計沙龍 周春米、聶永真對談城市品牌

二○二六南國設計沙龍昨在屏東縣立總圖書館登場，屏東縣長周春米與設計師聶永真以「設計扎根，打造城市品牌的實踐美學」為題同台對談，周春米期許屏東成為一座讓人願意留下「希望城市」，聶永真以「餘裕」形容他對未來屏東的想像。

廣角鏡／922無車日 雙北推交通優惠

雙北響應九二二「世界無車日」，推出多項減碳綠色交通優惠，市區公車免費，但不含觀光巴士紅、藍線。另外，新北市十九至廿二日捷運三鶯線及淡海、安坑輕軌免費搭乘，廿一、廿二日結合市民廣場亞運棒球直播應援請喝二千杯咖啡。北市府則推出十條「一日公車小旅行」串聯不同景點，學生只要先至「酷課App減碳日記」登入打卡，廿三日下課前將自己低碳通學照片等資料上傳，即可參加一百元超商禮券抽獎，共五千名。

長者去運動得繞「半個香山」…新竹擬比照高雄導入行動健身房

新竹市香山區人口密度低且聚落分散，市議員林盈徹昨有感偏鄉長者受限公共運輸不便，前往牛埔香山綜合休閒運動館還得轉車，昨為長者發聲，建議市府引進「行動健身房巡迴車」。衛生局回應因高雄經驗成功，研議今年底完成規畫，也盼議會支持。

廣角鏡／南投中寮幸福巴士上路 2個月免費搭

南投偏鄉交通不便，縣府推動幸福巴士，中寮鄉幸福巴士昨起試營運，兩個月免費搭乘，服務範圍串連草屯、南投市區。縣長許淑華說，全縣十三鄉鎮幸福巴士今年底可望上路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。