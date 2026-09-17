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響應犬貓認養取代購買禁用捕獸夾公投 資深民歌手明台南復華夜市開唱

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
毛孩子家園協會舉辦犬貓認養活動、連同動保處參與將有超過30隻犬貓供領養。圖／協會志工提供
毛孩子家園協會舉辦犬貓認養活動、連同動保處參與將有超過30隻犬貓供領養。圖／協會志工提供

毛孩子家園協會明晚在台南市永康復華夜市舉辦犬貓「免費愛心送養、號召連署禁用捕獸夾、山豬吊公投」活動，校園民歌時期演唱至今超過40年的台南民歌手桂韶儷擔任動保大使，明晚7點、8點半將各演唱1小時民歌，響應呼籲民眾參與認養、禁用捕獸夾。

毛孩子家園協會日前與市議員朱正軒在復華夜市舉辦犬貓「免費愛心送養與民歌傳奇演唱」活動，吸引大批民眾與攤商圍觀。在場14隻非品種貓貓被領養了8隻，「禁用捕獸夾、山豬吊」的公投連署也多達212張。

因民歌演唱吸引人潮與攤商，不但領養與連署人數超出預期，也達到「領養代替購買、結紮取代購買」宣揚效果，決定明天加辦一場。原本去年即宣告「封麥」的資深在地民歌手桂韶儷，也響應明晚將再度義唱2場各一個小時。

協會志工說，明天將運送包括在協會收容場與正由寄養家庭照顧的15狗、15貓，也會聯繫台南市市政府動保處載送小狗到場供民眾領養。活動時間由晚間6點起到10點半。

毛孩子家園協會呼籲民眾重視動物權益，除了領養取代購買，期待大家明天都來參與連署，因為先前爭取公投案被中選會卡關，希望這次能爭取到更多的民眾連署，讓政府重視名義。

協會目前有11位志工負責流浪動物送養作業與事後追蹤，目前還需要至少3名幫忙送養的義工。聯繫電話0981_995505。

桂韶儷是台南在地的傳奇民歌手，音樂道路上深耕，40年來一把吉他與略帶沙啞磁性嗓音，在台南知名老字號民歌餐廳駐唱，深受地方樂迷喜愛，去年初決定告別長期駐唱舞台，並在老拓音樂餐廳完成她最後一場例行駐唱演出，正式宣告退休。不過仍然持續參與流浪動物公益活動。

響應犬貓認養取代購買、禁用捕獸夾公投，資深民歌手明台南復華夜市開唱。圖／協會志工提供
響應犬貓認養取代購買、禁用捕獸夾公投，資深民歌手明台南復華夜市開唱。圖／協會志工提供

毛孩子家園協會舉辦犬貓認養活動、連同動保處參與將有超過30隻犬貓供領養。圖／協會志工提供
毛孩子家園協會舉辦犬貓認養活動、連同動保處參與將有超過30隻犬貓供領養。圖／協會志工提供

毛孩子家園協會舉辦犬貓認養活動、連同動保處參與將有超過30隻犬貓供領養。圖／協會志工提供
毛孩子家園協會舉辦犬貓認養活動、連同動保處參與將有超過30隻犬貓供領養。圖／協會志工提供

毛孩子家園協會舉辦犬貓認養活動、連同動保處參與將有超過30隻犬貓供領養。圖／協會志工提供
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毛孩子家園協會舉辦犬貓認養活動、連同動保處參與將有超過30隻犬貓供領養。圖／協會志工提供
毛孩子家園協會舉辦犬貓認養活動、連同動保處參與將有超過30隻犬貓供領養。圖／協會志工提供

響應犬貓認養取代購買、禁用捕獸夾公投，資深民歌手明台南復華夜市開唱。圖／協會志工提供
響應犬貓認養取代購買、禁用捕獸夾公投，資深民歌手明台南復華夜市開唱。圖／協會志工提供

響應犬貓認養取代購買、禁用捕獸夾公投，資深民歌手明台南復華夜市開唱。圖／協會志工提供
響應犬貓認養取代購買、禁用捕獸夾公投，資深民歌手明台南復華夜市開唱。圖／協會志工提供

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