挺陳幸妤！台南鍘美藝術節明晚開演 首場包公斬駙馬免費看

因陳幸妤和趙建銘婚變，民間發起挺陳幸妤的「2026鍘美藝術節」，歷時約一個月籌備，明天起一連5天在台南安平安億停車場登場，開幕首日由古都木偶戲劇團演出包公斬駙馬，並邀台語歌手黃妃演唱。活動免費入場，場地布置及30萬份庇護工場產品分裝工作同步進入最後衝刺，邀請民眾明晚到安平走進戲棚看戲、聽歌。

在鹽水暖身場、官田西庄加場之後，備受期待的野餐觀戲、辦桌觀戲，將於18日至22日登場。主辦單位公布攤商、餐車名單，總共有10個公益攤位以及11在地青農。9月18、19日為野餐觀戲日，20至22日為辦桌觀戲日，辦桌席採事前購票，但3個晚上均設有免費觀戲區。

9月18日為免費野餐觀戲日，下午5時開放入場，戲曲演出晚上7時開始，民眾不需購票即可進入免費觀戲區，建議自備輕便座椅。明晚首場演出的古都木偶戲劇團，由團長黃冠維帶領，曾10度獲選台南市傑出演藝團隊，也曾多次赴日本東京、仙台進行文化交流。此次演出包公斬駙馬，是傳統布袋戲較少搬演的劇目，由小旦角色貫穿全場；劇團也為演出添購場景、戲偶、服裝及道具，希望讓更多觀眾認識掌中戲的表演特色。

開演前夕，安億停車場已進入最後整備階段，主舞台、帳棚、燈光音響、免費觀戲區、攤位及交通動線陸續完成，工作人員並同步檢查民眾入場、無障礙、消防救護及工作動線，為明天開放進場做準備。

另一批志工則投入庇護工場產品整理及分裝工作。約30萬份來自合作庇護工場的產品，將依活動規畫作為贈禮，從物資清點、裝袋到搬運，都由志工分工接力完成。

主辦團隊表示，藝術節結合公益協力，希望將活動受到的關注帶到庇護工場及其產品，讓參與活動的民眾在看戲之餘，也能認識產品及背後的工作者。

此外，本次活動也迎請下林聖武宮玄天上帝、安平開台天后宮天上聖母聖駕蒞臨觀戲，並搭建行臺安座。主辦團隊指出，傳統戲曲與宮廟、酬神及庄頭文化關係密切，兩間宮廟參與，也讓藝術節重新連結台灣民間戲曲熟悉的文化場景。

鍘美藝術節從一場受到社會關注的討論出發，籌備時間不到1個月，期間完成場地尋找、演出協調、票務、交通、公益物資及志工招募，逐步形成結合布袋戲、歌仔戲、野餐、辦桌、餐車攤位及公益協力的5日活動。

主辦人表示：「一場籌備不到一個月的活動，瞬間長成現在的規模，靠的不是少數幾個人，而是許多志工在不同地方接力完成。真的很謝謝每一位志工無償投入時間與心力，讓原本只是一個想法的藝術節，能夠走到明天正式開鑼。」

主辦團隊提醒，活動期間安億停車場作為活動場域，不提供一般觀眾停車，民眾應事先查看交通資訊並預留進場時間；活動若因天候、設備、安全或其他不可抗力因素調整流程，將依官方最新公告為準。

活動也不安排冗長開幕致詞，將演出時間留給劇團及表演者，讓民眾在傍晚到安平，看戲、聽歌，感受傳統戲曲與地方文化交會的現場。

「2026鍘美藝術節」明天起一連5天在台南安平安億停車場登場，開幕首日由古都木偶戲劇團演出「包公斬駙馬」，並邀台語歌手黃妃演唱。圖／主辦單位：何沐拍攝

「2026鍘美藝術節」明天起一連5天在台南安平安億停車場登場，開幕首日由古都木偶戲劇團演出「包公斬駙馬」，並邀台語歌手黃妃演唱。圖／主辦單位：何沐拍攝