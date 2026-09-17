嘉有好市集結合青年歌唱賽 9月19日登場冠軍可得3萬元獎金

嘉有好市集9月19日下午2時30分至晚上8點將嘉義縣政府左前方登場，匯聚134個特色攤位，同時結合「嘉有好聲音」第二屆青年歌唱大賽，邀請青年好手一展歌喉，目前已有160名歌唱好手報名，冠軍可獲得3萬元獎金，邀請青年上舞台綻放自信與青春魅力。

縣長翁章梁表示，延續上一屆歌唱大賽的熱烈迴響，今年第二屆吸引來自各地超過160位歌唱好手報名，冠軍可獲得3萬元獎金，鼓勵青年站上舞台，大膽釋放對音樂的熱情，並邀請全台一邊漫步市集、試試抽獎好運，一邊近距離感受青年歌手們引爆全場的聲量震撼。

勞青處長陳奕翰說，勞青處帶領嘉新實驗室學員以「熱血嘉響曲」為主題，展現青年「敢想、敢做、敢展現」的精神，16組青年品牌將歌唱、舞台、應援、節奏等元素融入商品，推出創意新品，只要到每一攤完成指定任務，就能獲得免費試吃或試用商品的機會。

嘉有好市集涵蓋嘉義農特產品、在地伴手禮、異國美食、文創手作、嘉減碳專區及青年特色攤位等共計134攤，現場還有手作DIY體驗、街頭藝人、魔術表演及青年熱舞秀，另也提供子宮頸抹片、乳房攝影篩檢、寵物狂犬病疫苗注射、晶片植入及登記等免費服務。

此外，活動當天於市集消費滿額集章，集滿10點即可兌換限量好禮並參加大獎抽獎，獎項包含65吋電視、冰箱、吹風機、Switch及多項在地好禮，相關活動資訊可上「有青嘉大聲-嘉義縣政府勞青處」粉絲專頁查詢 https://www.facebook.com/profile.php?id=100067788076816。

嘉有好市集9月19日登場，結合「嘉有好聲音」第二屆青年歌唱大賽，歌唱冠軍可得3萬元獎金。圖／嘉義縣政府提供