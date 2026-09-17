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嘉義長青活力站運動會登場 750名長輩同場競爭展現銀髮活力

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義長青活力站運動會今天登場，吸引750名長者參與，十分熱鬧。圖／嘉義縣政府提供
嘉義長青活力站運動會今天登場，吸引750名長者參與，十分熱鬧。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣長青活力站聯合運動會今天熱鬧登場，嘉義縣社會局與天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會攜手在朴子縣立體育館舉辦大型長者運動會，集結全縣21個長青活力站及達邦C據點，近750名長輩齊聚一堂，其中更有21位90歲以上長者參賽，展現滿滿銀髮活力。

運動會開場由舞蹈老師「瘋狂麥克斯」帶領全場長者齊跳「愛拚才會贏」，縣長翁章梁、立委蔡易餘、議員姜梅紅、江佩曄、劉雅文、李國勝，朴子市長吳品叡、鹿草鄉長嚴珮瑜、義竹鄉長黃政傑、東石鄉長林俊雄、溪口鄉長孫維聰與地方村里長等人到場同樂。

天主教中華聖母基金會介紹，競賽規畫「袋袋出狀元」、「蓋世英雄」2項趣味任務，將長青活力站課程融入趣味競賽，讓長者在活動中展現學習成果。翁章梁也下場參與表演賽，與長輩一同接受挑戰，靈活運用雙腳完成比賽目標，現場加油聲不斷。

翁章梁表示，長青活力站是嘉義縣早期推動老人照顧政策之一，在巷弄長照站設置前就已開始執行，透過專業師資及多元課程，鼓勵長者走出家門、維持身體機能與社交生活，希望長者都在長青活力站「活得開心、動得開心」。

天主教中華聖母社福基金會執行長黎世宏說，基金會承接長青活力站業務超過20年，許多長輩從早期參與至今仍保持高度熱情，今年已是第18年舉辦競賽型運動會，希望透過活動讓長輩保持活力，在安全前提下享受運動與交流，同時也感謝雄獅旅行社持續支持投入公益。

嘉義長青活力站運動會今天登場，縣長翁章梁陪長者同樂，鼓勵大家走出家門，維持身體機能與社交生活。圖／嘉義縣政府提供
嘉義長青活力站運動會今天登場，縣長翁章梁陪長者同樂，鼓勵大家走出家門，維持身體機能與社交生活。圖／嘉義縣政府提供

嘉義長青活力站運動會今天登場，吸引750名長者參與，十分熱鬧。圖／嘉義縣政府提供
嘉義長青活力站運動會今天登場，吸引750名長者參與，十分熱鬧。圖／嘉義縣政府提供

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