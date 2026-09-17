嘉義縣圖書館新總館落腳朴子 9月21日邀建築師參加競圖說明會

嘉義縣政府推動「嘉義縣立圖書館新總館」興建工程，9月21日下午2時將在嘉義縣人力發展所舉辦競圖徵選說明會，邀請國內優秀建築師及專業團隊共同參與，期望透過公開競圖方式，匯聚多元創意與建築專業，打造兼具閱讀、教育及公共服務功能的新世代圖書館。

縣府表示，嘉義縣立圖書館新總館興建工程徵選說明會將於9月21日下午2時舉辦，將說明競圖徵選內容及相關規畫方向，包括勘測規畫、設計及監造競圖徵選；下午3時安排基地現勘，實地了解基地條件及周邊環境，掌握設計方向，作為後續規畫重要參考。

縣府說明，基地位於嘉義縣朴子市嘉朴段252-4地號（故宮大道及長庚二路交界），周邊具有重要公共設施及發展條件，未來可朝向多元使用及跨域整合發展，盼建築設計打破室內外邊界，引入自然採光與綠意景觀，營造兼具閱讀、人文與自然特色的「森林中的圖書館」。

縣府表示，本次競圖徵選將透過專業建築團隊的創意與設計能量，尋找最符合嘉義縣未來發展願景的建築方案，誠摯邀請國內建築師及建築團隊參與，希望新總館不僅是一本「嘉義的書」，更期待成為一座讓縣民走進來、留下來，也願意一再回來的公共文化客廳。