台南鐵路地下化增林森站 舊榮家原址「停28、機35」開發藍圖曝

台南鐵路地下化預計10月18日通車，未來將增加林森車站，周邊公共設施與停車需求備受關注。市議員曾培雅今天質詢關切「停28」立體停車場多目標使用規畫，市長黃偉哲表示，將配合周邊整體發展及實際使用需求推動，並保留調整彈性，視都市發展情形持續檢討。

曾培雅表示，東區交通改善是重中之重，鐵路地下化後未來還有八公里綠園道綠化，凱旋路已打通，可是崇學路通行到大同路仍在努力中，文化、青年、監理站三座立體停車場已啟用，可是危險路口改善、行人安全、道路路平、停車空間也將交棒持續努力監督。

台南榮民之家原址拆除後，重新規畫為「機35」機關用地及「停28」立體停車場。其中「機35」面積近6公頃，以「榮園錦簇」為設計主軸，保留原榮家樹木、草坪，打造公共空間；「停28」則規畫納入東區國民運動中心、東區公所、戶政事務所及忠孝里活動中心等公共服務設施。

交通局長王銘德表示，「停28」整體使用構想已完成，相關功能與需求也已初步確認，預計明年（2027）底地政局完成市地重劃工程後取得土地，目前已依市長要求同步展開規畫設計作業。待規畫設計廠商遴選完成後，將邀集相關單位及建築師共同討論，進一步確認使用需求與設計內容，並視需要辦理地方說明會，蒐集地方意見。

交通局指出，「停28」用地面積約0.46公頃，預計提供約475席汽車及640席機車停車位，未來將採多目標使用方式，納入地方所需公共服務設施，在提供停車空間的同時，也滿足周邊公共服務需求。

至於原榮家搬遷後的「機35」用地，地政局表示，機35市地重劃區位於崇明路、榮譽街及未來林森地下車站周邊，面積約5.9189公頃，規畫2.53公頃商業區、0.48公頃住宅區及2.90公頃公共設施用地，包括公園、廣場、道路及停車場等。

地政局表示，重劃工程將辦理道路、排水、汙水、自來水、共同管道及景觀等基礎建設，未來可望串聯台南鐵路地下化林森車站及周邊公共建設，帶動東區整體發展。

台南榮家舊走「機35」將以市地重劃方式辦理開發。圖／台南市地政局提供