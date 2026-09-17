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台日「雙水上」締結友好都市 嘉義水上鄉與熊本水上村推地瓜葉計畫

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣水上鄉與日本熊本縣水上村今天簽署雙水上友好交流合作協定，雙方將交流農業、社福等面向。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上鄉與日本熊本縣水上村今天簽署雙水上友好交流合作協定，雙方將交流農業、社福等面向。記者黃于凡／攝影

嘉義縣水上鄉與日本熊本縣水上村締結友好交流都市，水上鄉長林緗亭與水上村長中嶽弘繼簽署合作協定，雙方將以農業為起點，推動「雙水上AgriTech地瓜葉計畫」，再逐步擴展至產業、文化、教育及觀光合作，推動長期互動交流，盼從地方合作深化台日交流。

林緗亭指出，地瓜葉是台灣常見蔬菜，營養價值高，但在日本不易穩定取得，首次交流從農業實務展開，由台灣青農分享水耕經驗，已完成初期試種及收成，熊本水上村結合植物工廠技術，探索地瓜葉在日本種植生產可行性，因地瓜葉種植技術門檻低，希望第一次合作就成功。

林緗亭表示，台灣與日本同樣面臨少子化、高齡化等社會挑戰，是地方治理重要課題，希望以農業交流為起點，逐步拓展至社福、產業等面向交流。水上鄉長期推動在地老化，累積社區照顧、樂齡學習及健康促進等經驗，將與日本水上村分享地方治理經驗，尋找更多合作可能。

中嶽弘繼表示，日本人口自2010年開始減少，地方發展面臨難題，城鄉差距持續擴大，國人平均壽命延長也導致高齡化社會，有許多社會課題需要處理，包括健康、觀光、農業、產業、社福及教育問題，希望大家過得充實愉快，與水上鄉締結友好都市契機，期望台日深化合作。

嘉義縣水上鄉與日本熊本縣水上村締結友好交流都市，水上鄉長林緗亭（右）今天與水上村長中嶽弘繼簽署合作協定。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上鄉與日本熊本縣水上村締結友好交流都市，水上鄉長林緗亭（右）今天與水上村長中嶽弘繼簽署合作協定。記者黃于凡／攝影

嘉義縣水上鄉與日本熊本縣水上村今天簽署雙水上友好交流合作協定，推動地瓜葉計畫促進台日農業新合作。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上鄉與日本熊本縣水上村今天簽署雙水上友好交流合作協定，推動地瓜葉計畫促進台日農業新合作。記者黃于凡／攝影

台日 嘉義 熊本

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