台日「雙水上」締結友好都市 嘉義水上鄉與熊本水上村推地瓜葉計畫

嘉義縣水上鄉與日本熊本縣水上村締結友好交流都市，水上鄉長林緗亭與水上村長中嶽弘繼簽署合作協定，雙方將以農業為起點，推動「雙水上AgriTech地瓜葉計畫」，再逐步擴展至產業、文化、教育及觀光合作，推動長期互動交流，盼從地方合作深化台日交流。

林緗亭指出，地瓜葉是台灣常見蔬菜，營養價值高，但在日本不易穩定取得，首次交流從農業實務展開，由台灣青農分享水耕經驗，已完成初期試種及收成，熊本水上村結合植物工廠技術，探索地瓜葉在日本種植生產可行性，因地瓜葉種植技術門檻低，希望第一次合作就成功。

林緗亭表示，台灣與日本同樣面臨少子化、高齡化等社會挑戰，是地方治理重要課題，希望以農業交流為起點，逐步拓展至社福、產業等面向交流。水上鄉長期推動在地老化，累積社區照顧、樂齡學習及健康促進等經驗，將與日本水上村分享地方治理經驗，尋找更多合作可能。

中嶽弘繼表示，日本人口自2010年開始減少，地方發展面臨難題，城鄉差距持續擴大，國人平均壽命延長也導致高齡化社會，有許多社會課題需要處理，包括健康、觀光、農業、產業、社福及教育問題，希望大家過得充實愉快，與水上鄉締結友好都市契機，期望台日深化合作。

嘉義縣水上鄉與日本熊本縣水上村締結友好交流都市，水上鄉長林緗亭（右）今天與水上村長中嶽弘繼簽署合作協定。記者黃于凡／攝影