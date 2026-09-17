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台南2026藝術進區 周六奇美博物館起跑
奇美博物館戶外酒神劇場本周六將變身「偶戲樂園」！邁入第16年的台南2026藝術進區19日登場，首場由無獨有偶工作室劇團帶來「偶戲冒險嘉年華」，透過大型偶戲、行動快閃、獨角偶戲等，穿梭在草地與池畔，讓民眾近距離感受偶戲魅力。
南市文化局表示，藝術進區即使在疫情期間也持續辦理，迄今共累計演出407場、吸引近30萬人次參與，今年則邀集10組國內表演團隊，推出10場戶外演出，希望讓各地民眾不必特地跑進市區，也能在住家附近欣賞表演藝術。
文化局提到，首場19日下午3時在仁德區奇美博物館戶外酒神劇場登場，由無獨有偶工作室劇團揭開序幕，除演出「演奏吧！好土樂團」外，現場也安排大型偶、行動快閃及獨角偶戲等，邀請觀眾可沿草地、池畔自由走逛、停留，感受不同於劇場內的觀演體驗。
文化局指出，今年演出團隊還包括馬戲之門、自然而然劇團、身聲跨劇場、明華園黃字戲劇團、清華閣周祐名掌中劇團、古都木偶戲劇團、如果兒童劇團、秀琴歌劇團及台灣豫劇團等，節目涵蓋戲劇、兒童劇、偶戲、戲曲及馬戲，將陸續前往山上、七股、東山、南區、大內、龍崎、西港、柳營及後壁演出。
文化局也說，今年活動將持續深入各區，結合演出場域與社區特色；民眾完成現場問卷可兌換限定貼紙、L夾，集滿3場貼紙還可換環保袋，數量有限，送完為止。
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