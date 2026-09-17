快訊

快搶！好市多AirPods 4一夜出清降價 網友傻眼：比二手價還便宜

俄國噴射無人機驚見台灣零件！性能直逼巡弋飛彈令烏軍頭大

男子緊抱愛犬狂親7小時 同事發現不對勁急送醫：他把狗看成前女友

聽新聞
0:00 / 0:00

台南漚汪佑昌宮新建動土 市府父老期盼宗教文化傳承公益關懷扎根地方

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南漚汪佑昌宮新建動土。市府與父老期盼宗教文化傳承公益關懷扎根地方。圖／台南市政府提供
台南漚汪佑昌宮新建動土。市府與父老期盼宗教文化傳承公益關懷扎根地方。圖／台南市政府提供

台南將軍漚汪佑昌宮經五年籌備土地整合，終於今天新建工程動土，各地宮廟代表、地方仕紳及信眾齊聚會場見證。副市長姜淋煌代表出席與各界參與動土，祝福新建工程順利圓滿、人員平安，盼落成後持續發揮宗教安定人心、傳承文化及關懷地方的力量。

姜淋煌指出，佑昌宮新建從籌備至今5年，建廟基地10筆土地組成，涉及14共有人，廟方歷經多次溝通協調，在地主、地方人士及各界善信共同支援下順利完成土地整合，相當不容易。市府將全力提供必要協助，祝福工程順利完工。

佑昌宮宮主蔡明翰表示，佑昌宮主祀孚佑帝君，建廟除希望提供信眾良好參拜環境，也盼打造能長期服務地方、傳承宗教文化的場所。動土大典台北指南宮協助牽線邀集全台各地宮廟共襄盛舉，共迎30尊神尊，包括13尊孚佑帝君，及關聖帝君、天上聖母、玄天上帝等；佑昌宮主委郭政賢也逐一走訪各地宮廟邀請參與，期盼藉此次建廟盛事，深化各地宮廟交流與情誼，共同傳承宗教文化。

市府表示，台南宗教文化底蘊深厚，各地宮廟不僅是地方信仰中心，也肩負文化傳承、公益慈善及凝聚社區的重要功能。佑昌宮多年來投入獨居長者關懷及獎助學金等公益工作，將宗教濟世助人的精神化為實際行動，值得肯定。期盼新廟落成後持續結合地方力量推動公益與社會關懷，讓信仰成為安定人心、促進社會祥和的正向力量。

市府說，台南宗教信仰多元、各地宮廟除保存珍貴民俗及傳統文化，也長期投入急難救助、弱勢關懷等公益服務，是凝聚社區、安定人心的重要力量。祝福新建工程順利圓滿，未來持續發揮宗教教化及公益功能。

台南漚汪佑昌宮新建動土。市府與父老期盼宗教文化傳承公益關懷扎根地方。圖／台南市政府提供
台南漚汪佑昌宮新建動土。市府與父老期盼宗教文化傳承公益關懷扎根地方。圖／台南市政府提供

台南漚汪佑昌宮新建動土。市府與父老期盼宗教文化傳承公益關懷扎根地方。圖／台南市政府提供
台南漚汪佑昌宮新建動土。市府與父老期盼宗教文化傳承公益關懷扎根地方。圖／台南市政府提供

台南漚汪佑昌宮新建動土。市府與父老期盼宗教文化傳承公益關懷扎根地方。圖／台南市政府提供
台南漚汪佑昌宮新建動土。市府與父老期盼宗教文化傳承公益關懷扎根地方。圖／台南市政府提供

宗教 台南 公益

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

桃園三界爺文化祭興元宮輪庄 蘇俊賓：見證閩、客、平埔百年攜手開墾

苗縣第2處社宅「啟賢安居」256戶動土 拚118年竣工

曾因強震成危樓、拆館暫遷 南投市圖浴火重生迎10萬冊藏書

台中東勢舊火車站復舊工程10月底開工 預計2028年全新啟用

相關新聞

熱映國片「網紅老爸」嘉市取景拍攝 永和市場麵店東市場掀電影朝聖潮

電影「網紅老爸」上映邁入第3周，全台票房累積突破6900萬元，片中經典場景意外掀起影迷「追景」熱潮。片方公布7大取景地，其中詢問度最高的，就是王識賢、陳怡佳飾演的「天哥、小兔」父女經常出沒的麵店，實際拍攝地就在嘉義市永和市場；天哥與羅志祥飾演的「SK」逛市場的戲碼，則取景嘉義市東市場，影迷看完電影直呼要安排一趟「網紅老爸嘉義巡禮」。

台日「雙水上」締結友好都市 嘉義水上鄉與熊本水上村推地瓜葉計畫

嘉義縣水上鄉與日本熊本縣水上村締結友好交流都市，水上鄉長林緗亭與水上村長中嶽弘繼簽署合作協定，雙方將以農業為起點，推動「雙水上AgriTech地瓜葉計畫」，再逐步擴展至產業、文化、教育及觀光合作，推動長期互動交流，盼從地方合作深化台日交流。

台南2026藝術進區 周六奇美博物館起跑

奇美博物館戶外酒神劇場本周六將變身「偶戲樂園」！邁入第16年的台南2026藝術進區19日登場，首場由無獨有偶工作室劇團帶來「偶戲冒險嘉年華」，透過大型偶戲、行動快閃、獨角偶戲等，穿梭在草地與池畔，讓民眾近距離感受偶戲魅力。

地方等了幾十年！斥資逾23億 台南安平跨港大橋拚2028年完工

台南安平舊城區假日觀光車潮壅塞，市府推動安平漁港跨港大橋紓解交通，工程自2024年4月開工，全長約1公里、經費23.4億元，截至今年9月進度近4成，預計2028年6月完工。在地人說「這橋，安平人從小聽到大，終於真的要蓋成了！」

2026台南築角決賽 後壁頂長社區奪金獎

2026年台南築角營造計畫出爐，後壁區頂長社區與淡江大學建築系「長短樹ㄉㄧˇ家」計畫，在所有競爭組別脫穎而出，一舉奪得金獎，主辦單位下月將舉辦成果發表及頒獎典禮。

嘉義醫院承接健保署計畫 中醫巡診番路守護偏鄉

衛福部嘉義醫院承接中央健康保險署「全民健康保險中醫門診總額醫療資源不足地區改善方案服務計畫案」，今天起在嘉義縣番路鄉提供...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。