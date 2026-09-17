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台南漚汪佑昌宮新建動土 市府父老期盼宗教文化傳承公益關懷扎根地方
台南將軍漚汪佑昌宮經五年籌備土地整合，終於今天新建工程動土，各地宮廟代表、地方仕紳及信眾齊聚會場見證。副市長姜淋煌代表出席與各界參與動土，祝福新建工程順利圓滿、人員平安，盼落成後持續發揮宗教安定人心、傳承文化及關懷地方的力量。
姜淋煌指出，佑昌宮新建從籌備至今5年，建廟基地10筆土地組成，涉及14共有人，廟方歷經多次溝通協調，在地主、地方人士及各界善信共同支援下順利完成土地整合，相當不容易。市府將全力提供必要協助，祝福工程順利完工。
佑昌宮宮主蔡明翰表示，佑昌宮主祀孚佑帝君，建廟除希望提供信眾良好參拜環境，也盼打造能長期服務地方、傳承宗教文化的場所。動土大典台北指南宮協助牽線邀集全台各地宮廟共襄盛舉，共迎30尊神尊，包括13尊孚佑帝君，及關聖帝君、天上聖母、玄天上帝等；佑昌宮主委郭政賢也逐一走訪各地宮廟邀請參與，期盼藉此次建廟盛事，深化各地宮廟交流與情誼，共同傳承宗教文化。
市府表示，台南宗教文化底蘊深厚，各地宮廟不僅是地方信仰中心，也肩負文化傳承、公益慈善及凝聚社區的重要功能。佑昌宮多年來投入獨居長者關懷及獎助學金等公益工作，將宗教濟世助人的精神化為實際行動，值得肯定。期盼新廟落成後持續結合地方力量推動公益與社會關懷，讓信仰成為安定人心、促進社會祥和的正向力量。
市府說，台南宗教信仰多元、各地宮廟除保存珍貴民俗及傳統文化，也長期投入急難救助、弱勢關懷等公益服務，是凝聚社區、安定人心的重要力量。祝福新建工程順利圓滿，未來持續發揮宗教教化及公益功能。
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