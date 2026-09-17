地方等了幾十年！斥資逾23億 台南安平跨港大橋拚2028年完工

台南安平舊城區假日觀光車潮壅塞，市府推動安平漁港跨港大橋紓解交通，工程自2024年4月開工，全長約1公里、經費23.4億元，截至今年9月進度近4成，預計2028年6月完工。在地人說「這橋，安平人從小聽到大，終於真的要蓋成了！」

市議員林美燕今天在市議會質詢指出，跨港大橋是安平重大交通建設，但「橋通了，交通問題真的就解決了嗎？」她認為，真正需要提前思考的是通車後的車流走向，包含哪些路口可能增加壓力、假日觀光車潮是否只是轉移，以及漁光島周邊交通如何配套。

林美燕說，橋通不代表交通問題就結束，「橋通了車流往哪裡走？」要求市府通車前完成車流模擬、號誌調整、停車及漁光島交通配套，避免通車後才發現新的壅塞點。

林美燕要求市府提前做好車流模擬、號誌調整、停車規劃及漁光島交通配套，並要求下一任市長在大橋通車前完成完整交通模擬與配套方案，「不要等到塞車後才處理」。

市府工務局表示，跨港大橋完工後，兩端將分別銜接城平路及永華路，除可增加安平舊城區聯外道路選擇，也能串聯四草大橋、台61線及台86線等周邊路網，分流中華西路、永華路既有車流。未來橋上也規畫設觀景平台、夜間光雕等設備，打造結合交通與觀光的重要交通橋樑。

工務局指出，大橋完工通車前，將會同交通局赴現場勘查，針對主要車流動線、周邊路口號誌時制及方向指標等進行整體檢討，並規畫車流引導及告示系統，讓用路人能順利銜接周邊道路，提升大橋通車後整體路網運作效率。