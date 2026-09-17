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2026台南築角決賽 後壁頂長社區奪金獎

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
2026年台南築角營造計畫出爐，台南後壁區頂長社區與淡江大學合作「長短樹ㄉㄧˇ家」-以客廳為核心概念，營造家的氛圍奪下金獎殊榮。記者謝進盛／翻攝
2026年台南築角營造計畫出爐，台南後壁區頂長社區與淡江大學合作「長短樹ㄉㄧˇ家」-以客廳為核心概念，營造家的氛圍奪下金獎殊榮。記者謝進盛／翻攝

2026年台南築角營造計畫出爐，後壁區頂長社區與淡江大學建築系「長短樹ㄉㄧˇ家」計畫，在所有競爭組別脫穎而出，一舉奪得金獎，主辦單位下月將舉辦成果發表及頒獎典禮。

南市府都發局代理局長林榮川指出，今年度計畫主題為「烈日風雨下的堅持」，體現出各團隊在實際營造過程中所面對環境考驗，尤其今年部分施作期間受到高溫、午後雷陣雨及天候變化影響。

其中，後壁區頂長社區與淡江大學建築系「長短樹ㄉㄧˇ家」奪得金獎。都發局說，具有氣勢樹型棚架構築，以「客廳」作為核心概念，營造出「家」的氛圍，成為里民休憩、聚集、情感交流場所。

另外，銀獎由新營區姑爺社區與文化大學建築及都市設計學系「續院」獲得，重塑舊三合院空間紋理，並藉由居民活動與在地活化，連結社區空間與生活溫情。

銅獎則是由南區白雪社區與國立台中科技大學室內設計系「鹽敘」拿下，作品於社區周圍老建築群中尋求重塑的契機，將廢棄舊地轉化為兼具社區日常休憩開放性場域，重新凝聚地方認同，獲得評審青睞。

其他佳作獎項作品還有永康區鹽興社區與朝陽科技大學的「香草共學花園」圍塑療癒五感的健康路徑；新營區鐵線社區與南臺科大的「浪你橋橋避風港」打造社區溫馨休憩的交流空間。

學甲區簡單生活文化推廣協會與逢甲大學的「稜隙時光」完成鼎農村體驗學習場域的最後一塊拼圖；後壁區崁頂社區與銘傳大學的「火鞍聚埕」強化了社區南營入口意象與聚落辨識性；將軍區將軍社區與台南應用科大的「鄉村鄰聚計畫」讓社區轉角變身成重新聚攏居民的地方；鹽水月津文史發展協會與崑山科大的「行餘樹間歸途成詩」嘗試以詩詞轉化，讓行經的旅客進入到充滿創作氣息空間。

都發局指出，本年度成果亦同步呈現「台南築角-社區營造大賽」Facebook粉絲專頁，分享每個營造點夏日小故事。

新營區姑爺社區與文化大學合作「續院」-利用木構件及紅磚鋪面回應舊時三合院意象獲得銀牌。記者謝進盛／翻攝
新營區姑爺社區與文化大學合作「續院」-利用木構件及紅磚鋪面回應舊時三合院意象獲得銀牌。記者謝進盛／翻攝

南區白雪社區與國立台中科技大學室內設計系「鹽敘」拿下銅獎。記者謝進盛／翻攝
南區白雪社區與國立台中科技大學室內設計系「鹽敘」拿下銅獎。記者謝進盛／翻攝

台南 淡江大學 團隊

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