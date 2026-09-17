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嘉義醫院承接健保署計畫 中醫巡診番路守護偏鄉

中央社／ 嘉義縣17日電

衛福部嘉義醫院承接中央健康保險署「全民健康保險中醫門診總額醫療資源不足地區改善方案服務計畫案」，今天起在嘉義縣番路鄉提供中醫巡診服務，協助偏鄉民眾就近獲得醫療照護。

首場「嘉醫團隊走進番路・中醫巡診守護鄉親」活動，今天在番路鄉觸口社區活動中心舉行，由嘉義醫院中醫科主任呂炳昇進行健康衛教講座，嘉義縣衛生局長趙紋華、番路鄉長蕭博勝、嘉義醫院院長陳殷正等人與會。

陳殷正致詞說，公立醫院除提供院內醫療服務，更肩負守護社區健康、照顧醫療資源相對不足地區民眾的公衛任務。此次承接健保署計畫，是為落實公醫使命與醫療平權，投入醫療人力與資源，提供就近性的健康照護。

蕭博勝表示，番路鄉幅員廣大，部分地區距離醫療院所較遠，對高齡長輩而言，交通往返往往是就醫的一大考量。此次很高興能與嘉義醫院合作，將中醫服務帶進番路，不僅提供實際的醫療服務，也讓長輩能在熟悉的社區環境接受健康衛教。

嘉義醫院說，番路鄉中醫巡診服務時間即日至12月31日，透過定期巡診及健康衛教，逐步建立醫療院所與社區的合作網絡。

嘉義 健保署 偏鄉

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