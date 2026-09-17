台南愛心樹萌翻吸3萬讚 旁還有「香菇頭樹」黃偉哲邀小英來看

台南「愛心樹」爆紅，位於北區大興里，「大興」的發音與台語「貼心」（tah-sim）相近，在「貼心里」當然要有一棵愛心樹，這棵樹原本輪廓就形似愛心，經過修剪後更加鮮明，也讓地方環境整理的巧思意外成為網路熱門話題。

這顆造型樹在社群上掀起熱烈討論，有人說「住台南好幸福，有甜有溫暖」、「夕陽的時候拍好美」，也有人笑稱「它理了一個很可愛的髮型」、「必須給理髮師加個薪」。

位於和緯路一段旁的榕樹，經區公所修剪後，愛心造型超吸睛，有網友拍下影片上傳社群平台，吸引超過3萬人按讚，不少情侶來拍照，還有市民在「結婚紀念日」專程跑去和愛心樹拍照，讓原本的社區街景意外成為台南最新療癒系打卡點。

市長黃偉哲走訪推廣表示，這棵愛心樹他很高興這份巧思受到這麼多人喜愛，「台南本來就是一座溫暖的城市，處處有愛，現在連路樹都可可愛愛。」

黃偉哲說，愛心樹旁還有一棵造型十分討喜的「香菇頭樹」，不論喜歡愛心還是香菇，都歡迎大家來台南走走、拍照。他笑說，近期前總統蔡英文在社群掀起「小英菇」熱潮，這棵香菇頭樹正好也來湊熱鬧，歡迎蔡前總統有機會來看看。

黃偉哲也邀請曾任台南市長的賴清德總統，有空回台南看看這處新亮點。他表示，從愛心樹到香菇頭樹，都是地方日常生活中的小巧思，也展現台南特有的人情味，希望大家有機會來台南走走，發現更多有趣的城市風景。

北區公所潘寶淑區長表示，這棵樹位於大興里，原本就因樹冠茂密、量體龐大，是和緯路上醒目的街景。此次由里長提出建議、區公所協助修整，以「大心」取台語「貼心」的諧音，象徵地方的人情味與溫暖，傳達「大興里最貼心」的美好意象。原本只是地方環境整理時的巧思，卻因呈現討喜的愛心輪廓，在網路上引發意想不到的共鳴。

潘寶淑指出，因應愛心樹受到關注，大興里也提出「大興里熊大心」藝術創作構想，希望在兼顧樹木生長及公共安全前提下，以臨時性藝術裝置與愛心樹互動，延續「大心、貼心」意象，未來並可串聯里內特色大樹與自然景觀，讓更多人走進社區。