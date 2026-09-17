建商總部變身四季藝廊 承億秋季展邀藝術家打造寂靜馬戲團

建商總部也能變身藝廊！嘉義市承億建設將公司接待中心一、二樓，打造「四季藝廊」，以春夏秋冬為策展篇章，讓建築空間隨季節更迭展現不同藝術風景。秋季展「秋.風之呢喃」推出「秋前謝幕.紅狐狸與寂靜馬戲團」，邀請藝術家王寧海、劉慧敏聯展，讓藝術走出傳統展場，融入建築與日常生活。

展覽由承億集團旗下藝術策展品牌「承藝術TAI Gallery」策劃，即日起至11月30日止，在承億建設接待中心展出。作品以秋日為主題，透過插畫、油畫及雕塑等媒材，帶領觀者走進介於現實與幻想之間奇幻世界。

承億建設表示，建築不只是房子的構築，更是承載生活容器。近年公司以「品味生活策展人」作品牌定位，從建築、空間延伸至藝術與生活美學，思考的不只是如何打造住宅，也希望創造能容納品味、情感與想像的生活場景。

因此，將原屬於美術館、藝廊藝術帶進建築場域，打造「四季藝廊」。總經理李佳昕表示，公司想做的不只是把藝術品掛在牆上，而是讓人重新想像「家可以是什麼」；當建築成為生活的棲所，也能成為夢想發生的地方，藝術就是開啟想像的一扇窗。

延續上一季「夏／光之勝景」的明亮風格，秋季展轉向較為內斂、安靜的氛圍。「秋前謝幕」不是結束，而是季節轉場前的一次凝視；當夏日光線逐漸退場，秋風進入城市，也讓人暫時放慢腳步，看見日常中容易被忽略的細微感受。

藝術家王寧海以插畫為主要創作形式，從日常生活的感知與美學線索出發，作品呈現內斂、安靜且帶有詩性的風格；劉慧敏則橫跨油畫與雕塑，創作足跡遍及台灣、義大利及美國，擅長運用不同媒材建構獨特的空間與視覺想像。

兩位藝術家創作路徑不同，一位從日常走向內心，一位從空間走向想像，在此次展覽中交會，構築出一座「寂靜馬戲團」。穿梭其中的紅狐狸，則像是引領觀者離開熟悉日常，進入一個尚未被命名的世界。

承藝術表示，藝術不一定要等觀眾走進美術館，也可以主動走進城市、建築與日常。此次「四季藝廊」正是將藝術專業與建築生活場景結合的實踐，持續探索藝術與生活之間的更多可能。

「秋前謝幕. 紅狐狸與寂靜馬戲團」展期至11月30日，每日上午9時至下午6時開放，周六、日不開放，免費入場。展覽地點為嘉義市東區啟明路146號承億建設接待中心。

「秋前謝幕・紅狐狸與寂靜馬戲團」，由承億集團旗下藝術策展團隊「承藝術 TAI Gallery」策劃。圖／承億建設提供

承億建設接待中心化身為四季藝廊。圖／承億建設提供

秋季策展主視覺「秋 風之呢喃」。圖／承億建設提供

藝術家王寧海以插畫為主要創作形式。圖／承億建設提供