電影「網紅老爸」上映邁入第3周，全台票房累積突破6900萬元，片中經典場景意外掀起影迷「追景」熱潮。片方公布7大取景地，其中詢問度最高的，就是王識賢、陳怡佳飾演的「天哥、小兔」父女經常出沒的麵店，實際拍攝地就在嘉義市永和市場；天哥與羅志祥飾演的「SK」逛市場的戲碼，則取景嘉義市東市場，影迷看完電影直呼要安排一趟「網紅老爸嘉義巡禮」。

「網紅老爸」延續「角頭」系列世界觀，以歡笑包裝親情故事，隨著票房持續升溫，片中場景也成為觀眾搜尋焦點。嘉義市永和市場的意麵店因是天哥、小兔父女的重要活動場景，詢問度特別高；東市場則透過天哥與SK逛市場的畫面，將嘉義傳統市場的人情味帶上大銀幕。

電影開拍之初，嘉市長黃敏惠曾帶著在地美食及特色伴手禮前往東市場探班，歡迎劇組到嘉義取景，市府影視協拍中心也提供行政協調及拍攝場景等協助。黃敏惠表示，影視是傳遞城市故事與在地文化的重要載體，嘉市具有人文底蘊、多元城市風貌及豐富拍攝場景。市府近年推動「十大旗艦計畫－影視新協力」，以影視資源整備、影視文化推廣及影視人才培育為三大主軸，透過跨局處合作打造友善拍攝環境，吸引更多劇組來嘉創作，讓嘉義城市風景透過作品被更多人看見。

本片監製兼演員黃騰浩表示，劇組與嘉義有特殊緣分，過去「角頭」曾在嘉義取景、宣傳，團隊深刻感受到嘉義的人情味，因此這次再度「回嘉」拍攝，自然而然成為選擇。他說，嘉義除了美食與豐富文化，拍攝期間各單位在行政協調及場景上的支持，也讓劇組相當安心，「來這邊工作，我們非常開心，大家都充滿衝勁、很有熱情。」

黃騰浩也回憶，過去曾隨劇組到文化夜市宣傳，因民眾熱情，演員幾乎被人潮包圍、動彈不得，笑稱「就像置身麥可傑克森演唱會現場一樣」，成為劇組難忘的嘉義回憶。

市府觀光新聞處長鄭雅文表示，嘉市影視協拍中心成立至今已完成超過401家次協拍，嘉義舊監獄、東市場、噴水圓環、嘉義公園及文化夜市，都是熱門取景地。她歡迎更多影視團隊到嘉義拍攝，透過鏡頭說「嘉義人、嘉義事、嘉義精神」的故事，讓影視作品帶著嘉義走向更多觀眾，也吸引影迷跟著電影走進嘉義。

熱映國片「網紅老爸」嘉市取景拍攝， 永和市場麵店東市場掀電影朝聖潮，電影開拍之初，嘉市長黃敏惠曾帶著在地美食及特色伴手禮前往東市場探班，歡迎劇組到嘉義取景。圖／嘉市府提供

熱映國片「網紅老爸」嘉市取景拍攝， 永和市場麵店東市場掀電影朝聖潮。圖／嘉市府提供

熱映國片「網紅老爸」嘉市取景拍攝， 永和市場麵店東市場掀電影朝聖潮，電影開拍之初，嘉市長黃敏惠曾帶著在地美食及特色伴手禮前往東市場探班，歡迎劇組到嘉義取景。圖／嘉市府提供