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垃圾積河道、水溝卡電纜…台南淹水遭疑人禍

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南市議員林燕祝昨質詢表示，鹽水溪水閘門及河道周邊疑遭傾倒、掩埋廢棄物。圖／林燕祝提供
台南市議員林燕祝昨質詢表示，鹽水溪水閘門及河道周邊疑遭傾倒、掩埋廢棄物。圖／林燕祝提供

上月連續多天豪雨狂炸台南造成多處積淹水，據統計，台南八月累積雨量是一八九七年以來第二高，但議員昨質詢質疑積淹水存在人為因素，包括永康區多處水溝內有土石塊、電纜線等，且鹽水溪疏濬後河床竟堆放垃圾、營建混合物，恐堵排水閘門增加淹水風險，要全面清查、究責。

市長黃偉哲說，鹽水溪屬經濟部水利署第六河川分署管轄，疏濬工程也由六河分署執行，但市府絕不容許違法偷倒廢棄物，將與六河分署密切聯繫，要求立即清查廢棄物來源及責任，絕不寬貸。

議員林燕祝說，永康地區淹水卅多年，除極端天候因素，有防洪不足與管理失靈問題，包括中山南路、南灣街等側溝內有電纜線，大灣路九四二巷等側溝內有混凝土硬塊堆積，顯示平時未清。

她也指出，鹽水溪平均兩年辦一次清淤疏濬，但民眾檢舉水閘門排水口周邊河床堆積大量營建廢棄物、各式垃圾，她實地走訪發現不排除近期遭傾倒，豪雨期間恐增加淹水風險，也可能汙染水質與周邊環境，應立即全面清查。

水利局長邱忠川答詢說，本周會函請經濟部水利署第六河川分署妥善處理，若確認承包商有將廢棄物直接掩埋於河道的情形，市府絕不縱容，將要求移送法辦。

另外，丹娜絲風災後清出廢棄物暫存放於烏樹林暫置場，林燕祝質疑，環保局七月下旬從區公所接管前後頻出現問題，民生垃圾與風災廢棄物混雜，甚至疑有不法業者乘機偷倒，更有業者疑將合約載明的「有價值」廢鐵直接載走販售，涉監守自盜。

環保局回應，相關案件是由環保局主動查獲後移送法辦，絕不護短，透過監視設備及巡查掌握車輛進出與卸載情形，場內現僅剩磚瓦等建築廢棄物，十月初可完成清除，預計十月底前歸還國防部。

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