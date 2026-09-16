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深化供電韌性 南市北門防災微電網今啟用

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
深化供電韌性，南市北門防災微電網今啟用。記者謝進盛／翻攝
深化供電韌性，南市北門防災微電網今啟用。記者謝進盛／翻攝

去年7月「丹娜絲」颱風肆虐，台灣西南電力中斷多日災害讓外界記憶猶新，台南市政府強化防災據點電力供應韌性工程，率先以北門區為示範據點，建置的防災微電網今正式啟用啟用。

經濟部能源署副署長廖士煒、台南市副市長趙卿惠等人出席，廖士煒說，丹娜絲風災讓大家更正視極端氣候的衝擊，以及災難期間、災後的電力調度，因此經濟部向行政院爭取2年8億元的經費，用於強化電力基礎設施，提升地方因應極端氣候的韌性。

趙卿惠表示，感謝議會對預算支持，也感謝相關公會和公司投入，讓災後的復原可以如期推進；丹娜絲風災將危機轉化為契機，讓大家思考如何以永續、韌性和智慧的角度提升因應極端氣候的能力。

市府經發局說，北門區公所防災微電網是市府防災韌性規畫的第一步，市府整合既有太陽光電系統 (53.04kW)，再加上新設儲能系統 (50kw/105kwh) 及能源管理系統。防災微電網平常市電正常供應時，透過智慧「削峰填谷」與「時間電價」，不僅降低尖峰用電負擔，更可節省區公所電費支出。

一旦發生天災導致市電中斷，將切換至「孤島運轉模式」，太陽光電併入儲能系統，透過儲能櫃、太陽光電及發電機等相互搭配智慧調度，優先且穩定地供應區公所災害應變中心及收容空間所需的照明、飲水、通訊等關鍵設備電力，確保第一線區公所能維持救災能量不中斷，逐步建立可複製推廣的「台南韌性模式」。

同時，市府依「丹娜颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，於去底以山、海、平原據點規畫精神，獲中央肯定全額補助經費9200萬，於七股區佳里國中後港校區、麻豆區曾文願景市政園區及南化區瑞峰國小各建置1處大型防災據點微電網，預計今底完成，屆時也將投入強化台南防災韌性。

經發局進一步說明，市府希望把北門區公所防災微電網經驗，複製、也可以擴散的防災能源模式，未來再依照不同地區、不同公共設施需求，評估導入其他重要防災據點，讓能源韌性落實在每一個關鍵地方。區公所作為第一線災害應變中心與避難收容據點。

目前市府刻正辦理「丹娜颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」第二階段預算爭取，將陸續推廣防災為電網至其他區公所。

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深化供電韌性，南市北門防災微電網今啟用。記者謝進盛／翻攝

深化供電韌性，南市北門防災微電網今啟用。記者謝進盛／翻攝
深化供電韌性，南市北門防災微電網今啟用。記者謝進盛／翻攝

北門 韌性 供電

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