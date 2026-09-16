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台南空地廢棄物爆炸案 市府提供受損車輛慰助金
台南市安南區8月22日發生空地廢棄物火災爆炸事故，造成周邊房屋及車輛受波及，市府交通局針對受損車輛提供慰助金，上限汽車每輛新台幣1萬5000元，機車2000元。
台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，車輛於8月22日安南區火災爆炸受損，有效車籍的汽、機車所有人，可以提出車損慰助金申請，汽車（含大型重型機車）每輛慰助上限1萬5000元、機車（含微型電動二輪車）每輛上限2000元，可向安南區公所提出申請。
交通局指出，相關受災民眾可檢附申請書、維修費用證明、報廢證明或買賣證明等相關佐證文件辦理，受理期間自即日起至115年10月15日。
台南市政府強調，市府團隊已全力投入協助災後整理工作，也提醒民眾在整理過程中注意安全，避免產生二次傷害，對於車損慰助金有任何疑問，可逕洽安南區公所、交通局或撥打1999市民服務專線諮詢。
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