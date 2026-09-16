台南空地廢棄物爆炸案 市府提供受損車輛慰助金

今年高齡87歲、投入反射健康法推廣近半世紀的神父吳若石，今天現身台南出席「2026FJM全人反射國際研討會」。雖然行動已不如過去便利，但精神仍相當好，與來自美國、英國、歐洲、亞洲及台灣等12個國家及地區的專業人士見面，許多長年跟隨神父的會員看到他親自出席也相當感動，吳若石勉勵大家，人生的意義就是「減少別人的痛苦，增加別人的喜樂」，期盼透過雙手服務他人，讓世界成為更美好的地方。

2026-09-16 16:48