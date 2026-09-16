過期食品沒分開放…台南稽查罐頭、調理包食品製造廠商 揪2業者違規

台南市衛生局配合衛福部食藥署，近期針對轄內製造罐頭、調理包食品等「低酸性及酸化食品」業者進行稽查，共查核7家業者，其中2家業者被查出違規，合計開罰33萬元；抽驗食品及原料11件，檢驗結果均符合規定。

衛生局表示，罐頭、調理包食品等「低酸性及酸化食品」雖可在常溫下保存，但製作過程中的殺菌及密封環節必須確實，否則可能影響食品安全，此次檢查針對製造廠商的食品標示、原料來源、產品檢驗、食品追溯，以及製造環境衛生等稽查。

其中，1家業者因違反食品良好衛生規範及食品安全管制系統，限期改善仍未符合規定，依食品安全衛生管理法第8條第1項及第2項規定，分別開罰12萬元，共開罰24萬。

另1家業者則被查出未依規定聘用專門職業人員，且將已過期及未過期食品放在同一個棧板上，也沒有清楚貼上「報廢」或「不合格」標示，恐有誤用風險，依同法第12條及第15條規定，分別開罰3萬元及6萬元，共計9萬元。

衛生局強調，業者除要維持製作環境及人員衛生，也要做好食品製程、檢驗及原料來源紀錄；對於過期、變質或不合格食品，也必須和正常產品分開存放，清楚標示並妥善處理，避免不小心被拿來使用，甚至重新流入市場。