91.5萬噸垃圾待燒…議員憂低價吸引外縣市「倒垃圾」 要求台南優先處理

台南安南城西垃圾焚化廠更新爐今年初點火試燒與試運轉，預計10年內逐步去化約91.5萬公噸暫置垃圾，不過，市議員林燕祝今質疑，台南市垃圾焚化爐收費標準，竟比其他縣市便宜，導致外縣市垃圾都要送到台南處理，要求市府優先處理台南垃圾、拒絕外縣市垃圾。

林燕祝指出，坊間傳得沸沸揚揚，指出不少民意代表在焚化爐新爐啟用後都有分配到垃圾焚化處理量額度，怎會有如此離譜的傳言？呼籲市府要嚴正澄清。

另外，她也提到，經檢視台南市垃圾焚化爐收費標準，其中城西焚化爐今年雖已調整為一般廢棄物每噸三千元、高熱值事業廢棄物每噸6000元，但仍對比其他縣市便宜，尤其一般高熱值事業廢棄物收費竟然是隔壁鄰居嘉義市的半價，難怪外縣市垃圾都要送到城西焚化爐處理。

林燕祝強調，台南目前暫置垃圾都還有將近約一百萬噸仍未處理，要求環保局優先處理台南的垃圾廢棄物，未焚燒完之前不應收受外縣市垃圾，同時應調高城西焚化爐的收費標準。

環保局表示，台南目前約91.5萬公噸暫置垃圾，將配合焚化量能分階段去化，而城西更新爐啟用後，若城西舊廠環評也可通過，再搭配永康焚化爐量能，將採三爐並行方式處理。環保局也承諾，將不收取外縣市垃圾，預估10年完成暫置垃圾去化。

台南安南區城西垃圾焚化廠更新爐今年初點火試燒，市府規畫10年內逐步去化約91.5萬公噸暫置垃圾。聯合報系資料照