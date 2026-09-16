快訊

花蓮男砍警未遂！持雙刀街頭揚言尋仇 逃2公里爬屋頂對峙落網

華邦電晚間9點召開重訊記者會 說明董事會重大決議

5人鬥毆！高雄某職校學生爆衝突 高一生遭20公分餐刀刺腹急送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

87歲吳若石神父現身台南 12國專業人士齊聚談全人照護

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
今年高齡87歲、投入反射健康法推廣近半世紀的神父吳若石（右），今天現身台南出席「2026FJM全人反射國際研討會」。雖然行動已不如過去便利，但精神仍相當好。記者劉學聖／攝影
今年高齡87歲、投入反射健康法推廣近半世紀的神父吳若石（右），今天現身台南出席「2026FJM全人反射國際研討會」。雖然行動已不如過去便利，但精神仍相當好。記者劉學聖／攝影

今年高齡87歲、投入反射健康法推廣近半世紀的神父吳若石，今天現身台南出席「2026FJM全人反射國際研討會」。雖然行動已不如過去便利，但精神仍相當好，與來自美國、英國、歐洲、亞洲及台灣等12個國家及地區的專業人士見面，許多長年跟隨神父的會員看到他親自出席也相當感動，吳若石勉勵大家，人生的意義就是「減少別人的痛苦，增加別人的喜樂」，期盼透過雙手服務他人，讓世界成為更美好的地方。

第二屆吳若石神父FJM全人反射國際研討會，以「跨越邊界的療癒：FJM的核心本質—變動世界中FJM全人反射學的願景與策略」為主題，邀集美國、英國、歐洲、台灣等地專家與會，聚焦反射學、生理學、心理學及靈性關懷四大領域，並探討在高齡、長照及全人照護上的發展。吳若石39歲接觸反射學並引進台灣，經多年推廣及實務經驗，逐步發展出FJM（Father Josef’s Method of Reflexology），並建立專業培訓體系。他強調，FJM並非一般按摩，而是從反射學出發，持續發展相關理論、技術及人才培育，未來希望建立更完整的專業體系。

開幕式邀集多位宗教界及學界人士參與，並由台灣主教團主席主教李克勉等人獻上祝福，研討會今年以「跨越邊界的療癒」（Healing Beyond Borders）為主題，聚焦反射健康法在高齡照護、身心健康、壓力調節、安寧緩和及靈性關懷等領域的發展。主辦單位表示，未來將持續透過國際交流，深化FJM在高齡照護、長照、安寧及靈性關懷等領域的發展。

今年高齡87歲、投入反射健康法推廣近半世紀的神父吳若石，今天現身台南出席「2026FJM全人反射國際研討會」。雖然行動已不如過去便利，但精神仍相當好。記者劉學聖／攝影
今年高齡87歲、投入反射健康法推廣近半世紀的神父吳若石，今天現身台南出席「2026FJM全人反射國際研討會」。雖然行動已不如過去便利，但精神仍相當好。記者劉學聖／攝影

第二屆吳若石神父FJM全人反射國際研討會，以「跨越邊界的療癒：FJM的核心本質—變動世界中FJM全人反射學的願景與策略」為主題，邀集美國、英國、歐洲、台灣等地專家與會，聚焦反射學、生理學、心理學及靈性關懷四大領域。記者劉學聖／攝影
第二屆吳若石神父FJM全人反射國際研討會，以「跨越邊界的療癒：FJM的核心本質—變動世界中FJM全人反射學的願景與策略」為主題，邀集美國、英國、歐洲、台灣等地專家與會，聚焦反射學、生理學、心理學及靈性關懷四大領域。記者劉學聖／攝影

神父 台南 健康

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國泰金技術年會吸近7千人次朝聖 宣告Agent First階段來臨

吳秀華、陳瑩談台東願景…藍攻「三共好」 綠拋「青年返鄉、雙基地」

全球變局考驗城市治理 北市大匯聚九國專家尋解方

卓揆談台灣國際布局 不容外力阻撓、台灣持續走向世界

相關新聞

深化供電韌性 南市北門防災微電網今啟用

去年7月「丹娜絲」颱風肆虐，台灣西南電力中斷多日災害讓外界記憶猶新，台南市政府強化防災據點電力供應韌性工程，率先以北門區為示範據點，建置的防災微電網今正式啟用啟用。

過期食品沒分開放…台南稽查罐頭、調理包食品製造廠商 揪2業者違規

台南市衛生局配合衛福部食藥署，近期針對轄內製造罐頭、調理包食品等「低酸性及酸化食品」業者進行稽查，共查核7家業者，其中2家業者被查出違規，合計開罰33萬元；抽驗食品及原料11件，檢驗結果均符合規定。

91.5萬噸垃圾待燒…議員憂低價吸引外縣市「倒垃圾」 要求台南優先處理

台南安南城西垃圾焚化廠更新爐今年初點火試燒與試運轉，預計10年內逐步去化約91.5萬公噸暫置垃圾，不過，市議員林燕祝今質疑，台南市垃圾焚化爐收費標準，竟比其他縣市便宜，導致外縣市垃圾都要送到台南處理，要求市府優先處理台南垃圾、拒絕外縣市垃圾。

87歲吳若石神父現身台南 12國專業人士齊聚談全人照護

今年高齡87歲、投入反射健康法推廣近半世紀的神父吳若石，今天現身台南出席「2026FJM全人反射國際研討會」。雖然行動已不如過去便利，但精神仍相當好，與來自美國、英國、歐洲、亞洲及台灣等12個國家及地區的專業人士見面，許多長年跟隨神父的會員看到他親自出席也相當感動，吳若石勉勵大家，人生的意義就是「減少別人的痛苦，增加別人的喜樂」，期盼透過雙手服務他人，讓世界成為更美好的地方。

清淤完又見垃圾？台南鹽水溪水閘門堆滿營建廢棄物 民代要求徹查

上月連續豪大雨造成台南多處積淹水，有民眾發現鹽水溪水閘門周邊疑似堆置大量營建廢棄物。市議員林燕祝今天質詢指出，鹽水溪疏濬現場竟出現垃圾及營建混合物，水閘門與河道周邊甚至疑有遭掩埋、傾倒廢棄物情形，恐影響河道排水及防汛功能，要求市府全面清查廢棄物來源及清運流向，若查有違法情事應依法究責。

南市農業局籲速把握！新制造林獎勵金最高60萬 舊轉新制今年底截止

農業部推動新制「獎勵輔導造林辦法」2.0，將舊制造林獎勵年限由20年縮短為6年，6年累計獎勵金最高每公頃60萬元，另提醒原參加舊制獎勵造林的林農，應於今年底前向林地所在地區公所申請變更或終止，以免影響權益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。