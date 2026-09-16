87歲吳若石神父現身台南 12國專業人士齊聚談全人照護

今年高齡87歲、投入反射健康法推廣近半世紀的神父吳若石，今天現身台南出席「2026FJM全人反射國際研討會」。雖然行動已不如過去便利，但精神仍相當好，與來自美國、英國、歐洲、亞洲及台灣等12個國家及地區的專業人士見面，許多長年跟隨神父的會員看到他親自出席也相當感動，吳若石勉勵大家，人生的意義就是「減少別人的痛苦，增加別人的喜樂」，期盼透過雙手服務他人，讓世界成為更美好的地方。

第二屆吳若石神父FJM全人反射國際研討會，以「跨越邊界的療癒：FJM的核心本質—變動世界中FJM全人反射學的願景與策略」為主題，邀集美國、英國、歐洲、台灣等地專家與會，聚焦反射學、生理學、心理學及靈性關懷四大領域，並探討在高齡、長照及全人照護上的發展。吳若石39歲接觸反射學並引進台灣，經多年推廣及實務經驗，逐步發展出FJM（Father Josef’s Method of Reflexology），並建立專業培訓體系。他強調，FJM並非一般按摩，而是從反射學出發，持續發展相關理論、技術及人才培育，未來希望建立更完整的專業體系。

開幕式邀集多位宗教界及學界人士參與，並由台灣主教團主席主教李克勉等人獻上祝福，研討會今年以「跨越邊界的療癒」（Healing Beyond Borders）為主題，聚焦反射健康法在高齡照護、身心健康、壓力調節、安寧緩和及靈性關懷等領域的發展。主辦單位表示，未來將持續透過國際交流，深化FJM在高齡照護、長照、安寧及靈性關懷等領域的發展。

今年高齡87歲、投入反射健康法推廣近半世紀的神父吳若石，今天現身台南出席「2026FJM全人反射國際研討會」。雖然行動已不如過去便利，但精神仍相當好。記者劉學聖／攝影