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清淤完又見垃圾？台南鹽水溪水閘門堆滿營建廢棄物 民代要求徹查

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市議員林燕祝（右）今天質詢指出，鹽水溪疏濬現場竟出現垃圾及營建混合物，水閘門與河道周邊甚至疑有遭掩埋、傾倒廢棄物情形，恐影響河道排水及防汛功能，要求市府全面清查廢棄物來源。圖／取自台南市議會直播
台南市議員林燕祝（右）今天質詢指出，鹽水溪疏濬現場竟出現垃圾及營建混合物，水閘門與河道周邊甚至疑有遭掩埋、傾倒廢棄物情形，恐影響河道排水及防汛功能，要求市府全面清查廢棄物來源。圖／取自台南市議會直播

上月連續豪大雨造成台南多處積淹水，有民眾發現鹽水溪水閘門周邊疑似堆置大量營建廢棄物。市議員林燕祝今天質詢指出，鹽水溪疏濬現場竟出現垃圾及營建混合物，水閘門與河道周邊甚至疑有遭掩埋、傾倒廢棄物情形，恐影響河道排水及防汛功能，要求市府全面清查廢棄物來源及清運流向，若查有違法情事應依法究責。

林燕祝表示，鹽水溪辦理清淤疏濬，目的就是維持河道通洪及排水功能，但水閘門排水口周邊卻堆積大量營建廢棄物及各式垃圾，令人質疑疏濬工程是否確實落實。她實地走訪發現，部分廢棄物周邊未見長期堆置常見的青苔等痕跡，不排除近期遭人傾倒或掩埋，應進一步查明。

她指出，鹽水溪平均約每兩年辦理一次清淤疏濬，既然定期清理，為何水閘門及河道內仍有大量營建混合物與垃圾？尤其疏濬工程挖出的廢棄物最終運往何處、如何處理，也應向民眾說明，不能清淤後又讓廢棄物回到河道。

林燕祝強調，若廢棄物堵塞水閘門或影響河道排水，豪雨期間恐增加淹水風險，也可能造成水質及周邊環境污染，要求水利局立即全面清查，釐清廢棄物來源及清運流向；若查有違法傾倒、掩埋情事，應依法追究相關責任。

市長黃偉哲表示，鹽水溪屬中央經濟部水利署第六河川分署管轄，疏濬工程也由六河分署負責執行，但既然發生地點位於台南市轄區，市府絕不容許違法偷倒廢棄物，將與六河分署密切聯繫，要求立即清查廢棄物來源及責任，絕不寬貸。

水利局長邱忠川表示，若六河分署調查後確認承包商有將廢棄物直接掩埋於河道的情形，市府絕不縱容不肖業者，將要求移送法辦；市府本周也會函請經濟部水利署第六河川分署妥處。

另外，針對丹娜絲颱風災後復原及廢棄物處置，林燕祝也質疑烏樹林暫置場在接管前後頻頻出現問題，民生垃圾與風災廢棄物混雜，甚至疑有不法業者趁機偷倒，或利用清運木材、營建廢棄物牟利；更有業者疑將合約載明的「有價值」廢鐵直接載走販售，涉嫌監守自盜。

對此，環保局回應，相關案件是由環保局主動查獲後移送法辦，絕不護短，後續將全力配合檢調調查，如查證違法，將依法嚴懲重罰；烏樹林暫置場目前已強化進場查核及現場管理，落實車牌、廢棄物來源及種類確認，並透過監視設備及巡查掌握車輛進出與卸載情形。

環保局也說，烏樹林暫置場目前僅剩綜合類及作場所基底層磚瓦，今年10月初可完成清除，後續進行土地採樣檢測，預計10月底前歸還國防部。

台南鹽水溪水閘門及河道內周邊疑似堆置大量廢棄物及垃圾，市議員林燕祝要求市府全面清查來源及清運流向。圖／市議員林燕祝提供
台南鹽水溪水閘門及河道內周邊疑似堆置大量廢棄物及垃圾，市議員林燕祝要求市府全面清查來源及清運流向。圖／市議員林燕祝提供

市議員林燕祝近期實地前往鹽水溪疏濬現場，驚見水閘門及河道周邊疑有廢棄物遭傾倒、掩埋，恐影響防汛排水功能。圖／市議員林燕祝提供
市議員林燕祝近期實地前往鹽水溪疏濬現場，驚見水閘門及河道周邊疑有廢棄物遭傾倒、掩埋，恐影響防汛排水功能。圖／市議員林燕祝提供

廢棄物 垃圾 台南

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