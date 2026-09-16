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南市農業局籲速把握！新制造林獎勵金最高60萬 舊轉新制今年底截止

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
農業部推動新制「獎勵輔導造林辦法」2.0，將舊制造林獎勵年限由20年縮短為6年，另提醒原參加舊制獎勵造林的林農，應於今年底前向林地所在地區公所申請變更或終止，以免影響權益。記者謝進盛／翻攝
農業部推動新制「獎勵輔導造林辦法」2.0，將舊制造林獎勵年限由20年縮短為6年，另提醒原參加舊制獎勵造林的林農，應於今年底前向林地所在地區公所申請變更或終止，以免影響權益。記者謝進盛／翻攝

農業部推動新制「獎勵輔導造林辦法」2.0，將舊制造林獎勵年限由20年縮短為6年，6年累計獎勵金最高每公頃60萬元，另提醒原參加舊制獎勵造林的林農，應於今年底前向林地所在地區公所申請變更或終止，以免影響權益。

台南市政府農業局指出，「造林2.0」新制將造林目標分為「木材生產林」及「非木材生產林」，前者以木材及菇蕈等林產利用為主，鼓勵發展具經濟價值的林材；後者則著重國土保安及水源涵養。新制將獎勵年限縮短為6年，林農完成造林後，可更早投入林下經濟、森林經營等多元經營，活化林地利用。

農業局指出，有意願參加「造林2.0」計畫之林農，可於每年1月1日至4月30日向土地所在地區公所申請。

另外，若林農目前正處於舊制第1至6年，可依新法規定申請轉為「6年制」；若處於第7至20年，亦可選擇申請終止，再次提醒舊制林農有意變更或終止者，請在 115 年 12 月 31 日法定期限截止前，完成申請手續，確保自身權益。

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農業部推動新制「獎勵輔導造林辦法」2.0，將舊制造林獎勵年限由20年縮短為6年，另提醒原參加舊制獎勵造林的林農，應於今年底前向林地所在地區公所申請變更或終止，以免影響權益。記者謝進盛／翻攝

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