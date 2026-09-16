草鴞天天現身！台南沙崙農場D區成覓食熱區 環團籲南科四期避開

台南歸仁沙崙農場是西部平原少見大面積草生地，長期記錄有161種鳥類，其中36種為保育類，台南社大環境行動小組近日提出監測資料指出，南科四期開發範圍內的D區填埋草地，草鴞持續出沒，要求相關開發案應避開草鴞敏感區。

台南社大環境行動小組表示，沙崙農場目前有市府主導的84.25公頃沙崙健康園區，以及國科會主導、面積506.97公頃的南科四期沙崙生態科學園區開發案，均仍在規畫或環評階段；若開發大量使用農地及人工林，將使草生地鳥類及猛禽覓食環境縮減。

環境行動小組指出，今年1月至8月在D區架設自動相機監測，記錄草鴞、大冠鷲、紅隼、燕鴴、黑翅鳶、領角鴞及環頸雉等保育類鳥類，其中草鴞自3月底首次出現後，4月至8月持續被拍攝，6月除設備電力中斷外，幾乎天天都有紀錄，並多次拍到兩隻個體同時活動，顯示D區已是穩定覓食及活動場域。

環境行動小組研究員晁瑞光也說，D區可謂是被忽略的熱區，自己已連續7個月、72個夜晚、超過400小時在南側牧草地觀察，統計草鴞目擊率超過97%。

此外，環境行動小組質疑，目前異地補償農地僅規畫65.53公頃，面積不足且過於破碎，開發應依「野生動物保育法」優先採取對野生動物影響最少的方式，並落實台積電提出的「避免、減輕、復育、補償」AR3T架構，迴避北側繁殖熱區及東側草鴞等保育類鳥類高頻活動區。

環境行動小組提出訴求，強調保護一級瀕危動物級保育類動物最基本的原則，呼籲補償棲地應大面積、集中配置，同時要求南科四期開發應將D區填埋區的電廠、變電所、停車場、廢棄物處理中心移開，讓生態廊道俱有足夠的寬度。