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林百貨府城摩登大遊行12月登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

「臺南的甜」不只是味覺，更承載著這座城市的歷史、生活與人情。自2014年開始主辦「府城摩登大遊行」的林百貨，今年以「全糖城市總動員」為主題，預定於12月5日熱鬧登場，邀請全臺民眾走進府城街頭，從遊行、美食到人情味，感受屬於臺南獨有的「甜」。

臺南市政府文化局表示，「甜」一直是臺南重要的城市記憶。臺南過去曾是臺灣糖業重鎮，從早期糖廍到新式糖廠，見證臺灣糖業發展；蔗糖也逐漸融入臺南人的飲食習慣，形成獨具特色的飲食文化。而走出餐桌，「甜」也體現在臺南人的日常與待客之道，一句親切問候、一場自在閒聊，都讓來到台南的旅人感受到如同老朋友般的熟悉與溫暖。

文化局指出，「府城摩登大遊行」自2014年舉辦至今，持續串聯在地學校、藝文團體、城市品牌與市民共同參與，從民間自主辦理的活動，逐步發展為台南歲末極具辨識度的城市慶典，也透過一年一度的遊行，展現臺南城市文化多元、活潑的一面。

主辦單位林百貨表示，「甜」是許多人對臺南鮮明而深刻的印象，因此今年以「全糖城市總動員」為核心概念，透過繽紛遊行、主題情境及民眾互動，將街道化身為一座歡樂的「全糖城市」。今年預計邀集30組遊行團體共同參與，並將「全糖」概念延伸至街區與活動場域，規劃「全糖甜甜街」，搭配全糖市集、林百貨生日儀式及派對活動，讓遊行結束後熱鬧持續，也讓民眾以不同方式感受台南的城市魅力。

臺南市長黃偉哲表示，台南的甜不只是味道，更是一種城市性格。從糖業歷史、台南美食，到最讓人難忘的人情味，都構成臺南獨特的「甜」。很高興看到民間以創意方式重新詮釋台南文化，也歡迎全台民眾12月走進府城街頭，在遊行、美食與人情味之中，感受台南的甜、看見臺南的美，讓這份屬於臺南的滋味「越來越回甘」。

聚傳媒

林百貨 臺南 照片

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