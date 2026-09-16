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嘉市限定 10月起65歲以上享健保費補助

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自嘉義市政府

嘉義市政府今年度持續擴大長者福利照顧，自今年10月1日起，65歲以上長者將獲全民健康保險保險費補助，預計約5萬4,306名長者受惠。嘉義市長黃敏惠表示，市府持續擴大長者照顧，讓長者減輕生活負擔，在熟悉的城市安心生活、健康老化。

黃敏惠市長表示，嘉義市以「全齡共享、世代宜化北路居」為施政核心，長者照顧不能只著眼於醫療，更應從日常生活需求出發，讓長者享有便利的交通、健康促進及完善的醫療支持，希望讓長者「走得出去、動得起來、就醫有保障」。

嘉義市政府今年7月推出80歲以上長者全民健康保險保險費補助後， 10月1日起補助對象擴大至65歲以上，預計約有5萬4,306名長者受惠。凡設籍嘉義市滿6個月且年滿65歲以上，符合資格者無須提出申請，即可享有健保費補助，讓更多長者及早獲得醫療保障，減輕生活負擔。

本項補助以第六類保險對象應自付保險費為上限，115年每人每月最高補助826元，並由市府主動介接相關資料辦理資格審查，免除長者申辦福利的往返奔波。此次擴大補助年齡層，除增加受照顧人數，也希望透過降低健保保費負擔，讓長者能將更多心力與資源投入自身健康及生活品質。

除了健保費補助，嘉義市也持續充實長者交通及健康服務。敬老卡自115年8月17日起新增計程車車資折抵，每趟可折抵50點，讓長者在既有公共運輸服務之外，多一項便利且彈性的移動選擇；另透過國民運動中心優惠及各項健康促進活動，鼓勵長者培養運動習慣、維持健康，提升生活品質。

社會處表示，市府將持續整合長者醫療、交通及健康促進等福利措施，並透過免申請方式降低福利使用門檻，讓服務更貼近長者實際需求。此次健保費補助擴大至65歲以上後，將進一步完善長者照顧支持，讓長者能安心就醫、便利出行，也能持續參與社區及各項活動，共同打造健康、樂活且適合長者生活的友善城市。 

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