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嘉義布袋海味嘉年華10月3日登場 百桌海鮮饗宴邀秀蘭瑪雅獻唱

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義布袋海味嘉年華10月3日登場，縣長翁章梁介紹布袋特產虱目魚。記者黃于凡／攝影
嘉義布袋海味嘉年華10月3日登場，縣長翁章梁介紹布袋特產虱目魚。記者黃于凡／攝影

嘉義縣布袋鎮年度盛事「海味嘉年華」10月3日將熱鬧登場，以在地食材入菜，推出8道盛宴料理，邀請歌手秀蘭瑪雅演出，縣長翁章梁、布袋鎮長蔡瑋傑今天在縣府公布菜色，翁章梁矇眼試吃，猜中鰻魚、虱目魚等食材，席開百桌數量有限，今天下午3時開放報名，額滿為止。

翁章梁指出，嘉縣虱目魚專混養殖面積約1728公頃，年產量6374公噸，占全台產量11.91%，產值達5億9千萬元，其中布袋鎮產量占嘉縣4成，養殖技術或加工品質皆為全國翹楚，邀請大家到布袋品嘗，也歡迎至「嘉義優鮮水產電商平台」選購，以實際行動支持在地漁民。

蔡瑋傑說，海味饗宴今年盛大席開百桌，每桌10人席次4500元，總舖師團隊推出8道盛宴料理，結合布袋在地頂級海鮮與特色食材，包括老菜脯雞湯、酸菜鰻魚、蔥燒龍虎石斑魚、烏魚子油飯、蔭瓜無刺虱目魚、翡翠蛤蠣羹、糖醋台灣鯛、冰鎮活白蝦等菜色。

此外，海味嘉年華晚宴邀請金曲歌后秀蘭瑪雅與台語歌手朱宇青演出，凡報名「千人海味饗宴」皆可參加幸運大摸彩，頭獎為65吋液晶電視、腳踏車、海派福箱、嘉鄉福袋等多項豐厚好禮，詳情可參考臉書粉絲專頁思慕在嘉 。

嘉義布袋海味嘉年華10月3日登場，席開百桌海鮮饗宴，邀秀蘭瑪雅等歌手演出。記者黃于凡／攝影
嘉義布袋海味嘉年華10月3日登場，席開百桌海鮮饗宴，邀秀蘭瑪雅等歌手演出。記者黃于凡／攝影

嘉義布袋海味嘉年華10月3日登場，縣長翁章梁公布8道饗宴菜色，矇眼試吃猜出虱目魚、鰻魚等食材。記者黃于凡／攝影
嘉義布袋海味嘉年華10月3日登場，縣長翁章梁公布8道饗宴菜色，矇眼試吃猜出虱目魚、鰻魚等食材。記者黃于凡／攝影

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