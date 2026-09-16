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嘉義民雄社宅「福樂安居」上梁 630戶預計2028年完工

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣民雄鄉社會住宅「福樂安居」今天上梁，住都中心董事長花敬群參加上梁典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄鄉社會住宅「福樂安居」今天上梁，住都中心董事長花敬群參加上梁典禮。記者黃于凡／攝影

嘉義縣民雄鄉新建「福樂安居」社會住宅，鄰近福樂國小、北勢子公園，租金以10年中古屋房租計價，國家住宅及都市更新中心董事長花敬群、縣長翁章梁等人今天參加上梁典禮，將打造630戶居住單元，1樓設置托嬰中心、日照中心及2間店鋪，預計2028年竣工。

花敬群說，福樂安居協助630個家庭安居，結合托嬰、社照及店舖，打造大型開放空間，未來將舉辦多元活動，活絡社區。基地包含國防部及縣府土地，感謝縣府積極配合，建照取得及鄰里溝通順利，租金將以10年中古屋房租為基準，並視所得調整，約為市面房租的一半以下。

翁章梁說，現在很多人買不起房子，社會住宅有助平穩市場房價，內政部在嘉縣推動福樂安居、朴子安居，共可提供1006戶社宅；縣治特區367公頃重劃區未來4年將完成，預計居住3.5萬人，鼓勵營造公司投資，公私合作，以一樓公共空間換取容積獎勵，可再研議相關法令。

縣府經發處表示，福樂安居為地下3層、地上14層建築，共有630戶居住單元，1樓設置托嬰中心、日照中心及2間店鋪，強化鄰里商業服務機能，基地也將透過人行綠廊、街角廣場，以及半戶外的川廊空間串連鄰里活動，提供在地居民舒適休憩及步行環境。

嘉義縣民雄鄉社會住宅「福樂安居」今天上梁，630戶社宅預計2028年完工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄鄉社會住宅「福樂安居」今天上梁，630戶社宅預計2028年完工。記者黃于凡／攝影

嘉義縣民雄鄉社會住宅「福樂安居」今天上梁，住都中心董事長花敬群、縣長翁章梁等人簽名。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄鄉社會住宅「福樂安居」今天上梁，住都中心董事長花敬群、縣長翁章梁等人簽名。記者黃于凡／攝影

嘉義縣民雄鄉社會住宅「福樂安居」今天上梁，住都中心董事長花敬群、縣長翁章梁等人祈福。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄鄉社會住宅「福樂安居」今天上梁，住都中心董事長花敬群、縣長翁章梁等人祈福。記者黃于凡／攝影

嘉義縣民雄鄉社會住宅「福樂安居」今天上梁，630戶社宅預計2028年完工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄鄉社會住宅「福樂安居」今天上梁，630戶社宅預計2028年完工。記者黃于凡／攝影

嘉義 社宅 花敬群

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