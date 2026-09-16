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長榮公園地下停車場動土 黃敏惠喊話中央：聯外軌道補上關鍵拼圖

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市府推動「長榮公園地下停車場新建統包工程」，上午舉行開工動土典禮，工程採地下停車場與地上公園同步改善，導入智慧停車及全區順平通用設計，增加喬木、棚架遮蔭。圖／嘉市府提供
嘉義市府推動「長榮公園地下停車場新建統包工程」，上午舉行開工動土典禮，工程採地下停車場與地上公園同步改善，導入智慧停車及全區順平通用設計，增加喬木、棚架遮蔭。圖／嘉市府提供

嘉義市交通建設再下一城！市府推動「長榮公園地下停車場新建統包工程」，上午舉行開工動土典禮，市長黃敏惠表示，交通建設不能只看眼前停車需求，更要布局城市長遠發展，從停車、公園更新到公共運輸全面整合；她再次向中央喊話，希望加速推動高鐵聯外軌道，補上嘉義軌道路網最後關鍵拼圖。

黃敏惠指出，長榮公園陪伴鄰近社區30多年，周邊又有檜意森活村等觀光景點，隨著嘉市觀光及商業發展，人潮增加，停車需求日益明顯。市府盤點公園、學校及公務機關等公共空間後，選定長榮公園興建地下停車場，未來可紓解維新路、民權路商圈停車需求，也為周邊商圈發展創造條件。

長榮公園改造後，不只是「地下停車、地上公園」，還將打造全齡共融的友善空間，公園步道全面順平，提升無障礙使用性；地下停車場則導入「水撲滿」筏基滯洪蓄水設計，增加雨水滯留能力，因應極端氣候強降雨。地面並整合公車、公共自行車轉乘，形成停車、休憩、公共運輸及防洪多功能的城市公共空間。

黃敏惠表示，高鐵聯外軌道可串聯高鐵、台鐵及市區交通，是完善嘉義區域運輸網的重要建設。行政院長卓榮泰日前主動邀請市府北上交換意見，她隨即與行政院副秘書長阮昭雄聯繫，昨天副市長林瑞彥率市府團隊北上溝通。

黃敏惠說，地方已做好準備，為城市發展，她的時間都可以全力配合，盼儘速與卓榮泰面對面交換意見。她表示，下周一至周四均可配合院長行程，希望中央、地方攜手合作，加速推動高鐵聯外軌道，補上嘉義軌道路網最關鍵的一環。

交通處長呂獎慧表示，長榮公園地下停車場總經費約5.5億元，其中交通部補助2.8億元、市府自籌2.7億元，完工後可提供142席汽車位、62席機車位。工程採地下停車場與地上公園同步改善，導入智慧停車及全區順平通用設計，增加喬木、棚架遮蔭，施工期間也將保留既有體健設施，降低對居民休閒生活的影響。

工程由九穗聯合建築師事務所負責專案管理及監造、升富營造有限公司統包設計施工，工期1080日曆天。市府表示，施工期間將加強工程界面管理，兼顧施工品質與工地安全，打造結合停車、公園、轉乘及防洪功能的新型態公共建設。

嘉義市府推動「長榮公園地下停車場新建統包工程」，上午舉行開工動土典禮，工程採地下停車場與地上公園同步改善，導入智慧停車及全區順平通用設計，增加喬木、棚架遮蔭。圖／嘉市府提供
嘉義市府推動「長榮公園地下停車場新建統包工程」，上午舉行開工動土典禮，工程採地下停車場與地上公園同步改善，導入智慧停車及全區順平通用設計，增加喬木、棚架遮蔭。圖／嘉市府提供

嘉義市府推動「長榮公園地下停車場新建統包工程」，上午舉行開工動土典禮。圖／嘉市府提供
嘉義市府推動「長榮公園地下停車場新建統包工程」，上午舉行開工動土典禮。圖／嘉市府提供

嘉義市府推動「長榮公園地下停車場新建統包工程」，上午舉行開工動土典禮。圖／嘉市府提供
嘉義市府推動「長榮公園地下停車場新建統包工程」，上午舉行開工動土典禮。圖／嘉市府提供

嘉義市府推動「長榮公園地下停車場新建統包工程」，上午舉行開工動土典禮。圖／嘉市府提供
嘉義市府推動「長榮公園地下停車場新建統包工程」，上午舉行開工動土典禮。圖／嘉市府提供

嘉義市府推動「長榮公園地下停車場新建統包工程」，上午舉行開工動土典禮。圖／嘉市府提供
嘉義市府推動「長榮公園地下停車場新建統包工程」，上午舉行開工動土典禮。圖／嘉市府提供

嘉義市府推動「長榮公園地下停車場新建統包工程」，上午舉行開工動土典禮。圖／嘉市府提供
嘉義市府推動「長榮公園地下停車場新建統包工程」，上午舉行開工動土典禮。圖／嘉市府提供

嘉義市府推動「長榮公園地下停車場新建統包工程」，上午舉行開工動土典禮，工程採地下停車場與地上公園同步改善，導入智慧停車及全區順平通用設計，增加喬木、棚架遮蔭。圖／嘉市府提供
嘉義市府推動「長榮公園地下停車場新建統包工程」，上午舉行開工動土典禮，工程採地下停車場與地上公園同步改善，導入智慧停車及全區順平通用設計，增加喬木、棚架遮蔭。圖／嘉市府提供

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