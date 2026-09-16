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亞太成棒主球場電梯故障再遭議員點名 黃偉哲：進口零件應引以為戒

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場再傳硬體問題，市議員周嘉韋（右）今質詢指出，球場只要遇雨就有積水，甚至連電梯空間都變成「水池」，要求市府全面檢修內、外野電梯及排水系統，避免影響球迷及場館使用。圖／取自南市議會直播
台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場再傳硬體問題，市議員周嘉韋（右）今質詢指出，球場只要遇雨就有積水，甚至連電梯空間都變成「水池」，要求市府全面檢修內、外野電梯及排水系統，避免影響球迷及場館使用。圖／取自南市議會直播

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場本周即將舉辦統一獅名將陳鏞基引退系列賽，不過，成棒主球場仍有許多「失常」的地方，市議員周嘉韋認為，球場只要遇雨就有積水，甚至連電梯空間都變成「水池」，要求市府全面檢修電梯及排水系統，避免影響球迷及場館使用。

對此，台南市長黃偉哲說，亞太球場相關問題讓市府團隊及未來市府都該有所警惕，若公共設施大量採用進口、特殊或單一材質，遇到災害或設備損壞時，可能會因零件取得不易而影響修復，市府會引以為戒。

周嘉韋表示，亞太成棒主球場由工務局興建、體育局接管後，場館硬體問題卻一再浮現，尤其排水系統遇雨容易積水，電梯也因進水受損，球迷頻頻反映陳情，6月底大雨造成電梯進水損壞，修復後隔不到兩個月又發生進水故障，至今仍未修復。

他質疑，一座大型棒球場若電梯動輒因進水故障，且維修零件還得仰賴國外進口，恐造成場館營運及球迷、球團使用上困擾，要求市府針對一壘、三壘側及內、外野電梯全面檢修，該更換的電路板及設備應一次處理，並建立替代方案，避免零件故障就得長時間等待。

體育局長王效文回應，電梯漏水部分已先封住出口，目前主要是電路板故障，原本更換新品後，因零件又發生故障，正等待國外寄送新的電路板。他強調，因設備仍在保固期，已要求廠商先設法調度零件應急，也將針對外牆漏水加強增設防水閘門，同時請工務局協助辦理相關改善工程。

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