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中秋前夕送暖 曾文家商學生親製月餅送弱勢長輩
秋節近，國立曾文家商餐飲管理科師生連續12年社區送暖，今將親自烘焙的蛋黃酥分贈給弱勢長輩，更寫上祝福小卡片，讓愛與溫暖在佳節前夕流轉。
這項「曾餐傳情，月華送暖」社區公益活動，已成為學校每年秋節前公益善行，克服經費拮据持續辦理。今年由餐管科二年級兩班53位學生運用實習課程所學，在侯景瀚主任帶領下，親手製作精緻美味中秋月餅，活動結合學校師生、華山基金會與麻豆扶輪社三方力量共同聯手，將年輕學子的手作愛心與祝福，分享給社區鄰近弱勢長輩。
「能印證課堂所學，又能幫助弱勢長輩很有意義。」學生李睿鎧等人說，上周已在老師指導下先行學習烘焙要訣，今製作過程更順利，也能結合課堂老師提點要訣，也能精進自己技術。
學校表示，本次結合實習課程，預計烘焙300顆學子展現技藝與愛心，二年級學生在侯景瀚主任及牛詠嬋老師指導，將課堂所學的烘焙技能學以致用。學生們精心製作出深受喜愛的紫薯蛋黃酥與菠蘿蛋黃酥。
每一顆月餅不僅外皮酥脆、內餡飽滿，每一份月餅禮盒，都附上一張由學生親手書寫的祝福小卡。更凝聚了滿滿的心意與對長輩的關懷。希望透過溫暖的字跡，寫下對長輩們健康祝福與中秋問候。
校方說，餐飲管理科學生近年無論在學業或實務都有傑出表現，甫畢業的學生陳廣哲、李宸佑、吳宸鋌更分別通過中餐烹飪、烘焙食品乙級檢定。
記者謝進盛／攝影
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