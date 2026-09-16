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南科外溢助攻 官田隆田里活動中心動工拚明8月前完工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南科外溢助攻，官田隆田里活動中心動工拚明8月前完工，地方各界與會。記者謝進盛／翻攝
南科外溢助攻，官田隆田里活動中心動工拚明8月前完工，地方各界與會。記者謝進盛／翻攝

南科外溢助攻，南市府加速盤點周遭地方建設，地方爭取多年的官田區隆田活動中心新建工程今上午動工，力拚明年8月前完工。

官田區隆田里位於當地市區，現有人口2267人，迄今尚無專屬活動中心，地方辦理活動不便，不少移居當地南科上班族也發聲，市府盤點後選定官田區體育公園露天籃球場北側用地興建。

經民政局於2023年9月14日核定辦理都市計畫個案變更，去年5月22日發布實施，將原體二用地變更作為里民活動中心設置基地。

市長黃偉哲今主持隆田里活動中心新建工程舉行動土典禮，立委陳亭妃、官田區長黃崇賢、市議員陳秋宏、吳通龍、尤榮智等人與會，活動中心預計明年8月前完工，未來將提供里民休閒、社區共餐及防災等多元使用空間。

黃偉哲表示，地方期盼已久的隆田里活動中心正式動土，預計明年8月前完工，後續內部設施設置經費也會編列到位，未來不僅提供隆田里民使用，附近學校也可共享空間，不論休閒活動或辦理社區共餐，都能有更合適場地。

黃偉哲指出，市府重視官田區各項基層建設，將依地方需求逐步推動。此外，市府也活用原台灣首府大學校區成立「曾文市政願景園區」，讓官田、麻豆一帶居民不用遠赴新營或台南市區，即可就近洽辦市政業務，落實在地服務。

官田區公所表示，本案總經費2977萬元，規劃興建地上1層建築，總樓地板面積500平方公尺（151.25坪），預定工期330日曆天。完工後將提供社區照顧、里民活動及災防備援等用途，兼具日常使用與防災應變功能。

南市府表示，台南市持續推動「一里一活動中心」政策，8年來已推動72案活動中心興建工程，其中33座新建活動中心已正式啟用。

南科外溢助攻，官田隆田里活動中心動工拚明8月前完工，圖為活動中心示意圖。記者謝進盛／翻攝
南科外溢助攻，官田隆田里活動中心動工拚明8月前完工，圖為活動中心示意圖。記者謝進盛／翻攝

台南市長黃偉哲表示，市府重視官田區各項基層建設，將依地方需求逐步推動。記者謝進盛／翻攝
台南市長黃偉哲表示，市府重視官田區各項基層建設，將依地方需求逐步推動。記者謝進盛／翻攝

南科外溢助攻，官田隆田里活動中心今上午動工，力拚明8月前完工。記者謝進盛／翻攝
南科外溢助攻，官田隆田里活動中心今上午動工，力拚明8月前完工。記者謝進盛／翻攝

南科 黃偉哲 都市計畫

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