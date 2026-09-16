嘉市第2座社宅博愛安居明年元月竣工 在地鈺通營造打造美麗公寓

中央推動社會住宅，落實居住正義，全台社宅陸續完工招租，民眾申請熱度升高。嘉縣市首座社宅、嘉市「友忠好室」3年多施工，下周完工，第4季招租抽籤；緊接著，嘉市第2座社宅「博愛安居」工程進度超前，完成逾8成，明年元月竣工再添新大樓公寓。

位於嘉市台一線博愛路「博愛安居」，外牆鷹架拆除，嶄新建築外觀醒目吸睛。基地面積約3312平方公尺，共規畫206戶，包含套房92戶、二房型83戶及三房型31戶，設置日照中心，提供青年及弱勢家庭平價、安心居住選擇。

博愛安居鄰近鐵路高架後火車站，對面大全聯，周邊交通、採買及生活機能便利，完工後可望成為嘉市新社宅居住據點。值得一提的是，此案由嘉義在地鈺通營造工程股份有限公司及石昭永建築師事務所，共同投標承攬工程設計及施工，決標金額10億7600萬元。

鈺通投入社宅首件代表作。鈺通營造董事長黃國芳嘉義人，聯合大學前身聯合工專建築工程科畢業，從事營造業40年，從廟宇、校園、醫院到無人機產業園區等工程都參與，別人不想做的，鈺通做好，累積建立好口碑。近期完成民雄航太暨無人機產業園區行政大樓及研發廠房，提供中科院使用；目前也承攬嘉科實驗中學校舍工程。過去興建南華大學、嘉義長庚復健大樓與綜合大樓醫院等不同類型公共工程。

黃國芳強調，營造工程最重要品質管理，每月固定開技術會議，針對工程進度、施工技術及品質逐項檢討，盯緊施工環節。這次打造博愛安居，以累積營造經驗，完成兼具品質、機能與居住舒適度社會住宅。

隨著「友忠好室」即將完工招租，「博愛安居」工程最後階段，嘉市社宅從「興建」邁向「入住」。未來2座社宅提供近400戶住宅，為青年、弱勢家庭增加租屋選擇。申請資格及招租時程，由內政部國家住宅及都市更新中心辦理，資訊以住都中心官網公告為準。