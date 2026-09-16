旅遊業傳奇人物6億讓售白河萬里長城 「林務局長」曝原因

從嘉義縣梅山鄉瑞里飯店，到台南白河六溪電影文化城，再到打造「台灣白河萬里長城」，旅遊業闖蕩數十年傳奇人物「林務局長」（原名林士榮），近日開出6億元讓售經營近10年萬里長城，引發市場關注。73歲的他強調，出售並非因經營不善或急於脫手，希望尋找有資源、有企圖心新團隊接棒，讓園區再創高峰，自己要圓環遊世界人生夢想。

台灣萬里長城位於台南市白河區，2018年試營運，歷經約10年逐步打造，占地約10.5公頃、3萬多坪，沿山勢興建仿古城牆，綿延約3公里，園內設有開封府、兵馬俑、電影老街等景觀，並提供皇帝、皇后、格格等古裝體驗，成為白河具辨識度的主題觀光景點。

林務局長當初投入約2億元打造園區，親赴中國西安挑選兵馬俑，收藏數百萬元兵馬俑及各朝代龍袍，最喜歡穿乾隆皇帝服飾，把「皇帝夢」融入園區經營，讓台灣萬里長城成為旅遊業代表作。

園區全盛創下單日逾萬名遊客、假日逾百輛遊覽車進場，年遊客量一度突破50萬人。不過疫情後國旅及團客旅遊型態改變，加上觀光市場競爭，林務局長認為，園區要再向前發展，需新資金、經營思維與專業團隊，因此決定尋找接棒者。

對於外界質疑6億元開價是否過高？他表示，當初投入約2億元，如今園區不只土地，還包含建設、景觀設施、品牌知名度及觀光營運條件，不能單純以土地價格衡量。3萬多坪土地計算，6億元換算每坪約2萬元，出售標的含土地、建築設施、主題景觀、品牌及觀光事業在內整體資產。希望外界不要只用單一年度營收或短期人潮評斷園區價值。

林務局長認為，台灣萬里長城不應只靠門票收入，可以朝餐飲、御膳房、咖啡廳、古裝體驗、親子活動、主題展演、文創商品及影視拍攝等多元方向發展，甚至規畫「秦皇宮」等大型主題場景，搭配沉浸式體驗及節慶活動，提高遊客停留時間與消費。

園區鄰近關子嶺、西拉雅等觀光區，未來新經營團隊整合周邊資源，可發展住宿、婚禮場地、教育營區，甚至結合宗教觀光等，從單一景點擴大成為多元化主題觀光目的地，林務局長以台灣2300萬人口估算，若每人一生到訪一次、以299元門票計算，潛在票房約68億7700萬元。

從故鄉梅山走到白河，「林務局長」是旅遊業傳奇。早年經營瑞里飯店，因土地問題與林務局糾紛，將名字改為「林務局」，後再改成「林務局長」，成為話題人物。之後轉戰台南，經營六溪電影文化城，再打造台灣萬里長城，投入旅行社及觀光事業。

他擔任台灣省旅行商業同業公會副理事長，近期卸任台灣省觀光協會總會長，常帶團出國。他不打算改回原名「林士榮」，「林務局長」伴隨數十年名字，已成為他的品牌。除事業，他長期投入公益，捐助偏鄉學校、捐血及關懷弱勢，曾獲105年全國好人好事「八德獎」。對他而言，經營觀光不只是賺錢，也希望為地方創造人潮、工作機會及產業效益。

旅遊業傳奇人物「林務局長」6億元讓售白河萬里長城。圖／林務局長提供

旅遊業傳奇人物「林務局長」6億元讓售白河萬里長城，他喜歡穿乾隆皇帝服飾，把「皇帝夢」融入園區經營，讓台灣萬里長城成為旅遊業代表作。圖／林務局長提供

旅遊業傳奇人物「林務局長」6億元讓售白河萬里長城。圖／林務局長提供

旅遊業傳奇人物「林務局長」（左）6億元讓售白河萬里長城，他喜歡穿乾隆皇帝服飾，把「皇帝夢」融入園區經營，讓台灣萬里長城成為旅遊業代表作。圖／林務局長提供