金馬63又見嘉義市 「翻山悅嶺」米磚禮盒入選結合設計數位科技

嘉義市好店再度登上金馬舞台！今年推出「翻山悅嶺」米磚禮盒，連續第4屆獲選金馬獎聯名禮盒。市長黃敏惠昨晚前往台中林皇宮出席新品記者會，攜手台中、彰化、南投、雲林等縣市，以「六城一線，共創產業新動能」為主題，展現中台灣以設計力串聯在地物產、推升產業價值的成果。

黃敏惠表示，嘉市從金馬60開始，連續4屆推出金馬聯名禮盒，今年「翻山悅嶺」再度入選，不僅是嘉義好物受到肯定，也代表嘉義農業、品牌、旅宿及設計跨域合作的成果。

「翻山悅嶺」以幸福嘉義米為核心，結合在地品牌、旅宿、農業與設計，讓一粒米不只是農產品，更成為傳遞嘉義城市故事的載體。配合金馬63「江湖」主題，禮盒名稱以「越」轉化為「悅」，展現江湖氣魄，也呼應新悅花園酒店愉悅款待；「嶺」連結嘉義山林與阿里山、奮起湖意象。

禮盒以嘉義農試分所吳永培博士研發的「台農82號幸福嘉義米」愛心米磚為主角，由新悅花園酒店與奮起福米餅共同研發烤鴨、XO醬兩款特色口味，讓傳統米食透過創意開發呈現不同風味。禮盒外包裝白水設計操刀，加入「米熊NFC吊飾」，消費者以手機感

應即可解鎖數位互動內容，將實體伴手禮從「吃得到」延伸至「玩得到」，結合設計與數位科技，增加產品話題與收藏價值。

新品記者會中，黃敏惠率「產業嘉義隊」亮相，與歷屆金馬聯名品牌共同展現嘉義品牌能量，包括林聰明沙鍋魚頭「嘉義正好」、三光米「嘉嚐．改天吃飯」及聖保羅「盛馭」等品牌，透過金馬國際舞台持續讓嘉義好店被更多人看見。

建設處長羅資政表示，連續4屆入選金馬聯名禮盒，不僅帶動在地優質品牌升級，也見證嘉義農業與地方品牌持續創新的成果。未來市府將持續以在地品牌為核心，串聯農產、設計、科技等資源，開發更多產品應用與市場機會，讓「產業嘉義隊」在更大市場舞台持續發光。

嘉義市好店再度登上金馬舞台！今年推出「翻山悅嶺」米磚禮盒，連續第4屆獲選金馬獎聯名禮盒。市長黃敏惠昨晚前往台中林皇宮出席新品記者會。圖／嘉市府提供

嘉義市好店再度登上金馬舞台！今年推出「翻山悅嶺」米磚禮盒，連續第4屆獲選金馬獎聯名禮盒。市長黃敏惠昨晚前往台中林皇宮出席新品記者會。圖／嘉市府提供

嘉義市好店再度登上金馬舞台！今年推出「翻山悅嶺」米磚禮盒，連續第4屆獲選金馬獎聯名禮盒。市長黃敏惠昨晚前往台中林皇宮出席新品記者會。圖／嘉市府提供