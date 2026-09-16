嘉市府擴大福利 65歲以上長者下月起享健保補助

提高長者福利，嘉義市政府昨於議會臨時會追加預算三讀通過，十月起全面補助六十五歲以上健保費，議員也提兩項臨時動議，再要求下修老人假牙補助年齡至六十五歲、擴大敬老卡使用範圍，獲跨黨派議員無異議通過，不過市府回應，須再視目前執行成效做評估。

市府指出，符合滿六十五歲、設籍嘉市滿半年者無須提出申請，十月一日起即可享健保費補助，預計逾五點四萬名長者受惠。

嘉市議會臨時會昨閉幕，議員黃露慧、黃大祐姊弟接力共提兩項臨時動議案，其一為要求老人假牙補助年齡下修至六十五歲，提案議員指出，既然健保補助年齡下修，假牙政策也應檢討，許多六十五歲以上長者已有缺牙、咀嚼困難等問題，但假牙動輒數萬元，對部分長者是沉重負擔，應善用財源優先投入長者健康照顧。

由於市府假牙補助針對七十五歲以上長者，社會處長李思賢說，目前每人最高補助四萬四千元，九月起調整制度，長者若有更高品質或不同需求，可在補助額度外以「自付差額」方式選擇符合自身需求的假牙，除了增加長者選擇，也希望提高牙醫診所參與計畫的意願，「只要量能提高，就可以隨著量能提高，把假牙補助年齡逐步下修」。

另一項提案為持續擴大敬老卡使用範圍，議員認為，仍有長者反映敬老卡「看得到、用不到」，部分點數受到使用範圍及項目限制，盼進一步擴充適用場域。李思賢回應，今年陸續開放敬老卡能用於國民運動中心、計程車資等項目，新措施多在年中及下半年上路，仍需觀察長者實際使用頻率、經費支出及執行成效，再檢討。