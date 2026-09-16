台南舊路遭廢止仍有人走 地方憂淪「三不管」

台南市部分舊有道路因應交通部公告辦理廢止，有議員指出，不少南科周邊道路即使公告廢止仍出現民眾通行、使用，不能只完成「公告廢止」程序，卻沒有處理後續道路管理問題；市府表示，廢止的道路會確認維管權責，不會成為「三不管地帶」。

南市工務局說明，依公路修建養護相關規定，每十年辦理公路系統清查，有些道路因不需使用或路線變更，由地方提出公路廢止需求，並邀集相關單位檢討道路需求、屬性及定位，收集地方意見及協調後續維護管理權責後，再提報交通部審定公告。

議員李文俊表示，廢止的道路對當地居民來說可能還是日常通行的重要路線，若確定要廢止，就應同步檢視是否有替代道路、未來由哪個單位負責管理，避免出現「路廢了，但民眾還在走，卻沒有人管理」情況。

他指出，目前仍有人使用的廢止道路，市府就應進一步釐清道路性質及後續管理權責，究竟該由地政局、農業局或其他相關局處接手？各局處應共同盤點這類道路，針對仍有使用需求的道路逐一確認，不能只做行政公告，卻沒有後續配套。

工務局代理局長王建雄表示，會再整理相關資料，請各相關局處共同檢視問題，確認應由哪個單位接續處理，避免道路公告廢止後產生管理上的落差。