聽新聞
0:00 / 0:00
台南舊路遭廢止仍有人走 地方憂淪「三不管」
台南市部分舊有道路因應交通部公告辦理廢止，有議員指出，不少南科周邊道路即使公告廢止仍出現民眾通行、使用，不能只完成「公告廢止」程序，卻沒有處理後續道路管理問題；市府表示，廢止的道路會確認維管權責，不會成為「三不管地帶」。
南市工務局說明，依公路修建養護相關規定，每十年辦理公路系統清查，有些道路因不需使用或路線變更，由地方提出公路廢止需求，並邀集相關單位檢討道路需求、屬性及定位，收集地方意見及協調後續維護管理權責後，再提報交通部審定公告。
議員李文俊表示，廢止的道路對當地居民來說可能還是日常通行的重要路線，若確定要廢止，就應同步檢視是否有替代道路、未來由哪個單位負責管理，避免出現「路廢了，但民眾還在走，卻沒有人管理」情況。
他指出，目前仍有人使用的廢止道路，市府就應進一步釐清道路性質及後續管理權責，究竟該由地政局、農業局或其他相關局處接手？各局處應共同盤點這類道路，針對仍有使用需求的道路逐一確認，不能只做行政公告，卻沒有後續配套。
工務局代理局長王建雄表示，會再整理相關資料，請各相關局處共同檢視問題，確認應由哪個單位接續處理，避免道路公告廢止後產生管理上的落差。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。