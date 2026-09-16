議員籲提前布局交通！南科周邊重要幹道 市府擬精進導引

南科台南園區持續擴張，帶動台南善化、安定、新市、山上及新化「大南科」生活圈人口，議員昨質詢要求交通建設超前部署、提出十年藍圖，同步推動鄉村整體規畫，「不能等問題浮現才做」。市府表示，明年將向南科管理局爭取經費，精進重要幹道的車流導引，持續擴充公車、長期則推動鐵路立體化。

市府統計，善化、安定、新市等五區上月底合計人口十七萬三三五人；目前南科三期擴建中，且市府推動周邊發展，Ａ至Ｅ區、以及Ｎ、Ｏ共七區約四三一公頃，於今年二月發布實施都市計畫，正辦理區段徵收作業，將提供產業、住宅、商業及公共設施等多元土地使用，發展動能備受看好。

「要提前掌握未來五至十年就業人口量」，市議員林志展質詢說，南科發展速度快，交通局、工務局要提前因應大南科區主要交通瓶頸與改善優先順序，做好交通容量及基礎建設布局，不能只針對現有壅塞路段逐一改善、等到道路壅塞等交通問題浮現後才開始規畫。

南市交通局表示，已從智慧交通、公共運輸、鐵路立體化及捷運路網等面向布局，目前在南科的東、南、北側主要聯外道路建置智慧動態號誌，西側樹谷聯絡道也正辦理建置，明年向南科管理局爭取經費，針對樹谷大道、三民路、大順六路、台十九甲線、民生路等重要通勤幹道，進一步精進號誌續進、車流導引及動態號控。

工務局說，南科聯外道路部分，國道一號增設北外環交流道預計十二月完工、北外環第二期東段預計明年二月完工、西段預計明年七月完工，北外環第四期則辦理發包及用地取得；國道八號台南系統交流道改善，以及國八跨南一三三路口立體化工程施工中。

公共運輸部分，目前南科及善化、新市區周邊已有綠支線、橘支線及觀光公車等廿一條路線，並可銜接園區巡迴巴士，將配合產業及通勤需求持續擴充；捷運的優先路網規畫深綠線、黃線服務南科周邊，遠期另有橘線。

工務局表示，長期交通路網方面，新市、善化鐵路立體化均已完成可行性研究，並送交通部及市議會審議。