中油海底管線線工程漁民控未獲補償 張嘉郡協調會力促加速作業

台灣中油公司進行永安至通霄第二條海底天然氣管線工程，導致漁業損失，最近立委張嘉郡接獲漁民陳情未獲補償，今邀相關單位在雲林區漁會協商，漁民指工程已完成，要求中油建立更完善溝通管道與透明協商機制，確保漁民權益。

永安至通霄海底輸氣管線全長233公里，途經高雄至苗栗沿線7縣市外海。張嘉郡今天邀請中油副總經理黃榮裕、管線專案辦公室主任康文政等，針對補償作業問題，在雲林區漁會和漁民召開協調會。

張嘉郡表示，雲林海域的管線鋪設工程，工期早已超過，最近有多位漁民陳情，指迄今尚未收到補償申領的相關通知，讓許多人疑慮不安，擔心補償遙遙無期。期待中油加速作業，以免影響漁民生計與權益。

雲林縣漁船協會總幹事林金發指出，討海人靠海吃飯，海管開挖施工難免影響漁民捕魚作業，原先規畫將給予補償，但工期已過了一個多月，迄今仍無下文，也不知情況到底如何，地方傳聞多，也沒詢問管道，讓漁民乾著急，希望相關單位主動釐清資訊傳遞機制，相關申請作業直接與地方漁民對接，讓大家安心。

除了補償，張嘉郡也要求中油必須做好施工後的海洋水質與生態環境監測。中油副總經理黃榮裕聆聽漁民訴求後表示，目前補償金申請作業還在核定流程中，會再緊盯進度，一旦通過會在第一時間撥款給雲林區漁會，讓漁會協助盡速發放。